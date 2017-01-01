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Çelikhan Atatürk İlkokulunda okuma bayramı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Kemal Altın

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Atatürk İlkokulunda birinci sınıf öğrencileri okuma bayramı düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen okuma bayramı yoğun bir katılımla coşkulu kutlandı. Programı hazırlayan öğrenciler Çanakkale şiiri, İstiklal Marşını seslendirirken seyircilerden büyük alkış aldı. Programı hazırlayan birinci sınıf öğrencileri Şiir dinletisi, şarkı, türkü ve çeşitli oyunlarla programı şenlendirdi. Yapılan okuma bayramıyla ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk İlkokulu Müdürü Davut Akpınar, "2016-2017 eğitim öğretim yılı başında bizlere emanet edilen birinci sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenmiş durumdalar. Bizlere sundukları bu etkinliklerle mutluluklarını bizlerle paylaşmış oldular. Emek veren öğretmen arkadaşlarıma velilere ve etkinliğimize katılan her kese teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen okuma bayramına Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, Çelikhan ilçe Müftüsü Murat Kurt, Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç ve öğrencilerle öğrenci velileri katıldı.

(KA-SD-Y)



25.05.2017 18:20:26 TSI

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