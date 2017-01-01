Restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir restoranın bacası henüz belirlenemeyen nedenden tutuştu. 2 katlı restoranın tamamını saran alevler nedeniyle iş yerindeki müşteriler ve çalışanları dışarı çıkartıldı. İş yeri çalışanları ve müşterilerinin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından söndürüldü.
(CK-SD-Y)
25.05.2017 18:29:16 TSI
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