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Restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir restoranın bacası henüz belirlenemeyen nedenden tutuştu. 2 katlı restoranın tamamını saran alevler nedeniyle iş yerindeki müşteriler ve çalışanları dışarı çıkartıldı. İş yeri çalışanları ve müşterilerinin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından söndürüldü.

(CK-SD-Y)



25.05.2017 18:29:16 TSI

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