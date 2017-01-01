ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali İpek, Bakan Özhaseki ile yatırımları görüştü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:51
Vali İpek, Bakan Özhaseki ile yatırımları görüştü
Vali İpek, Bakan Özhaseki ile yatırımları görüştü

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı 44. Olağan Genel Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Bakan Özhaseki'nin makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Hasan İpek ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir süre sohbet ederek ilde yapılacak olan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.
Vali Hasan İpek'in Bakan Mehmet Özhaseki'yi ziyaretine, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan katıldı.
(OSM-SLH-Y)

25.05.2017 18:51:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu:
YEREL

YÖK BAŞKANVEKİLİ KAPICIOĞLU:
249 şehit adına 249 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL

249 ŞEHİT ADINA 249 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

249 şehidin anısına 249 fidan dikildi
YEREL

249 ŞEHİDİN ANISINA 249 FİDAN DİKİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!