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Vali İpek, Bakan Özhaseki ile yatırımları görüştü



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı 44. Olağan Genel Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Bakan Özhaseki'nin makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Hasan İpek ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir süre sohbet ederek ilde yapılacak olan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Vali Hasan İpek'in Bakan Mehmet Özhaseki'yi ziyaretine, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan katıldı.

(OSM-SLH-Y)



25.05.2017 18:51:31 TSI

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