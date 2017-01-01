ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:05
Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı
Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Sahil Kent Mahallesinde bir düğün salonunda gerçekleşen mali genel kurulda, geçici divan başkanlığını AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Van İli Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Birlik Başkanı ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kurucusu olduğu TÜDKİYEB'in bugünlere gelmesinde birçok sorunun üstesinden gelindiğini belirten Çelik, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en çok olduğu ilin ise Van olduğunu söyledi. Ülkede koyun keçi varlığının daha önce hafife alındığını da anlatan Çelik, "Kamuoyunda, destekleme kalemleri içerisinde maalesef küçükbaşın yeri ve ismi yoktu. Birliklerin kurulmasıyla birlikte, hükümetlerin de verdiği destekle birlikte bugün kocaman bir aile olduk. Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey, göreve geldiği günden bugüne kadar sürekli birliklerle iletişim halindedir ve bütün sorunlarımızı bildiği için de bunların çözümüne yönelik büyük emek sarf etmektedir. Bu çalışmaları birlikler olarak takdir ve şükranla karşılıyoruz. Kendilerine her zaman şükran duygularımızı iletiyoruz. Ayrıca, Van Valisi Sayın İbrahim Taşyapan Bey de ilimizde hayvancılığın gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Malumunuz, kamuoyunda sürekli kırmızı et açığı gündeme gelmektedir. Bir ülkede kırmızı et açığı varsa bunu ithal etle kapatmamız mümkün müdür? Tabi ki değildir. Bizim daha çok üretmemiz lazım. Tarım ve hayvancılık politikalarını iyi belirlememiz lazım. Koyun ve keçi varlığı aslında Türkiye için milli bir servettir. Bu servetin kıymetinin bilmeliyiz'' dedi.
Anaç kuzuların kesimiyle ilgili de yetiştiricileri uyaran Çelik, "Anaç dediğimiz dişi kuzuların kesiminin tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Verimli hayvanların kayıt altına alınması ve sürüde kalması lazım. Yetiştiricilerimiz bu yöntemi uygulamalı. Erken kuzu satışlarının kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğinin farkında değilsiniz. Kuzu karkas halinde satılıyor. Netice itibariyle bu kilo ile satılıyor. Kuzular 13-14 kilodayken kesime gidiyor. Biraz daha bekleseniz bu sayı ikiye katlanır. Hem hayvan verimini, hem de et verimini artırmış oluruz. Bu şekilde ülke olarak bir nebzede olsa kırmızı et açığımızı kapatmış oluruz" ifadelerini kullandı.
Çobanların kadirşinas ve vefalı olduğunu da dile getiren Genel Başkan Çelik, İş-Kur'un listesinde artık çobanlığı da görmek istediklerini belirterek, "Çobanlık kutsal bir meslektir. Çobanlığı küçümseyenler, alay edenler, sonunda kendini kaybetmiştir. Tarih sayfalarını incelediğinizde evliyaların, birçok peygamberin geçmişine bakın mutlaka çobanlık vardır. Ben sizlerden biri olmaktan son derece gurur duyuyorum. İş-Kur aracılığıyla alımlarda artık çobanlığı da göstermek gerekiyor'' şeklinde konuştu.
Büyükşehir Yasası, mera işgalleri, yaylaların halihazırdaki durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Çelik, Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Genel Başkanı olması hasebiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarların sorunlarını çözmesinden ötürü minnettar olduklarını söyledi. Çelik, üreticilere Ramazan ayı öncesi bir müjde vererek 2016 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinin hesaplara aktarması işleminin yarın saat 18.00 itibarı ile yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi. İslam aleminin ve üyelerinin Ramazan ayını da şimdiden tebrik eden Genel Başkan Çelik'in konuşmasının ardından TÜDKİYEB'in kuruluşun 10. yılı nedeniyle hazırlanan slayt gösterisi davetlilere izletildi. Çelik'e ayrıca Kırgızlı bir üye tarafından kalpak giydirildi.
Bakanlık temsilcilerinin hazır bulunduğu Mali Genel Kurulda daha sonra gündem maddeleri tek tek görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Genel Kurul, üyeler onuruna tertip edilen öğlen yemeği ve hediye merasiminin ardından sona erdi.
(NÇ-MSA-Y)

25.05.2017 19:05:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen adayları, derslerini daha iyi anlatmak için proje geliştirdiler
YEREL

ÖĞRETMEN ADAYLARI, DERSLERİNİ DAHA İYİ ANLATMAK İÇİN PROJE GELİŞTİRDİLER
Çaldıran'da muhtarlarla istişare toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI
Akköprü Deresi çevresinde kamulaştırma çalışması
YEREL

AKKÖPRÜ DERESİ ÇEVRESİNDE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Van'da 'İşaret Dili' kursu
YEREL

VAN'DA 'İŞARET DİLİ' KURSU
Edremit Belediyesi öğrencileri havuzla buluşturdu
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ HAVUZLA BULUŞTURDU
Uzmanlardan &quot;tandır&quot; uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN "TANDIR" UYARISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: (2)
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA: (2)

Çaldıran'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

ÇALDIRAN'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Van'da 8 bin kişilik aşevi kuruldu
YEREL

VAN'DA 8 BİN KİŞİLİK AŞEVİ KURULDU

'Hayatlar Solmasın' ekibinden karma sergi
YEREL

'HAYATLAR SOLMASIN' EKİBİNDEN KARMA SERGİ
Edremit'te 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu
YEREL

EDREMİT'TE 8 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ KURULDU
Türkiye'deki 9 yanık merkezinden biri Van'da açıldı
YEREL

TÜRKİYE'DEKİ 9 YANIK MERKEZİNDEN BİRİ VAN'DA AÇILDI
VASKİ'den içme suyu çalışması
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Dr. İmren'den Ramazanda beslenme önerisi
YEREL

DR. İMREN'DEN RAMAZANDA BESLENME ÖNERİSİ
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk'e ödül
YEREL

OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZTÜRK'E ÖDÜL
Kavram'dan anlamlı yılsonu etkinliği
YEREL

KAVRAM'DAN ANLAMLI YILSONU ETKİNLİĞİ
Başkale'de bilim fuarı
YEREL

BAŞKALE'DE BİLİM FUARI
Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
Uzmanlardan 'dijital göz yorgunluğu' uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN 'DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU' UYARISI
Van'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası
YEREL

VAN'DA KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu
YEREL

VAN'IN İLK BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ KURULDU
Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 2017 yılı hizmetiçi eğitimi
YEREL

VAN TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ
Gürpınarlı öğrenciler &quot;Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi&quot; geliştirdi
YEREL

GÜRPINARLI ÖĞRENCİLER "BARKODLU TRAFİK KONTROL SİSTEMİ" GELİŞTİRDİ
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!