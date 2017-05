YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı

Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Sahil Kent Mahallesinde bir düğün salonunda gerçekleşen mali genel kurulda, geçici divan başkanlığını AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Van İli Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Birlik Başkanı ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kurucusu olduğu TÜDKİYEB'in bugünlere gelmesinde birçok sorunun üstesinden gelindiğini belirten Çelik, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en çok olduğu ilin ise Van olduğunu söyledi. Ülkede koyun keçi varlığının daha önce hafife alındığını da anlatan Çelik, "Kamuoyunda, destekleme kalemleri içerisinde maalesef küçükbaşın yeri ve ismi yoktu. Birliklerin kurulmasıyla birlikte, hükümetlerin de verdiği destekle birlikte bugün kocaman bir aile olduk. Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey, göreve geldiği günden bugüne kadar sürekli birliklerle iletişim halindedir ve bütün sorunlarımızı bildiği için de bunların çözümüne yönelik büyük emek sarf etmektedir. Bu çalışmaları birlikler olarak takdir ve şükranla karşılıyoruz. Kendilerine her zaman şükran duygularımızı iletiyoruz. Ayrıca, Van Valisi Sayın İbrahim Taşyapan Bey de ilimizde hayvancılığın gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Malumunuz, kamuoyunda sürekli kırmızı et açığı gündeme gelmektedir. Bir ülkede kırmızı et açığı varsa bunu ithal etle kapatmamız mümkün müdür? Tabi ki değildir. Bizim daha çok üretmemiz lazım. Tarım ve hayvancılık politikalarını iyi belirlememiz lazım. Koyun ve keçi varlığı aslında Türkiye için milli bir servettir. Bu servetin kıymetinin bilmeliyiz'' dedi.

Anaç kuzuların kesimiyle ilgili de yetiştiricileri uyaran Çelik, "Anaç dediğimiz dişi kuzuların kesiminin tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Verimli hayvanların kayıt altına alınması ve sürüde kalması lazım. Yetiştiricilerimiz bu yöntemi uygulamalı. Erken kuzu satışlarının kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine büyük zararlar verdiğinin farkında değilsiniz. Kuzu karkas halinde satılıyor. Netice itibariyle bu kilo ile satılıyor. Kuzular 13-14 kilodayken kesime gidiyor. Biraz daha bekleseniz bu sayı ikiye katlanır. Hem hayvan verimini, hem de et verimini artırmış oluruz. Bu şekilde ülke olarak bir nebzede olsa kırmızı et açığımızı kapatmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Çobanların kadirşinas ve vefalı olduğunu da dile getiren Genel Başkan Çelik, İş-Kur'un listesinde artık çobanlığı da görmek istediklerini belirterek, "Çobanlık kutsal bir meslektir. Çobanlığı küçümseyenler, alay edenler, sonunda kendini kaybetmiştir. Tarih sayfalarını incelediğinizde evliyaların, birçok peygamberin geçmişine bakın mutlaka çobanlık vardır. Ben sizlerden biri olmaktan son derece gurur duyuyorum. İş-Kur aracılığıyla alımlarda artık çobanlığı da göstermek gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Büyükşehir Yasası, mera işgalleri, yaylaların halihazırdaki durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Çelik, Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Genel Başkanı olması hasebiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarların sorunlarını çözmesinden ötürü minnettar olduklarını söyledi. Çelik, üreticilere Ramazan ayı öncesi bir müjde vererek 2016 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinin hesaplara aktarması işleminin yarın saat 18.00 itibarı ile yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi. İslam aleminin ve üyelerinin Ramazan ayını da şimdiden tebrik eden Genel Başkan Çelik'in konuşmasının ardından TÜDKİYEB'in kuruluşun 10. yılı nedeniyle hazırlanan slayt gösterisi davetlilere izletildi. Çelik'e ayrıca Kırgızlı bir üye tarafından kalpak giydirildi.

Bakanlık temsilcilerinin hazır bulunduğu Mali Genel Kurulda daha sonra gündem maddeleri tek tek görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Genel Kurul, üyeler onuruna tertip edilen öğlen yemeği ve hediye merasiminin ardından sona erdi.

(NÇ-MSA-Y)



25.05.2017 19:05:08 TSI

NNNN