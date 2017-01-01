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İbrahim Tanrıverdi SBL'de mezuniyet heyecanı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:06
İbrahim Tanrıverdi SBL'de mezuniyet heyecanı
İbrahim Tanrıverdi SBL'de mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde(SBL) mezuniyet heyecanı yaşandı.
Proje okulu olmasından sonra yenilenen kadrosuyla eğitim-öğretim yılı boyunca okul içi ve dışında bir çok proje ve etkinlik yapan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ulusal ve uluslararası projeleriyle de 2017 yılının en çok dikkat çeken okulu olurken, bugün okulun bahçesinde 8. mezuniyet töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı hukuk fakültelerine ve diğer seçkin üniversitelerin farklı bölümlerine öğrenci yerleştiren İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında da aynı başarı hedefleniyor. Mezuniyet töreninde okul birincisi yaş kütüğüne brove çaktı ve diplomasını aldıktan sonra bütün mezun öğrencilere tek tek diplomaları takdim edildi. Kep atma ve pasta kesimiyle coşku içinde gerçekleşti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler birbirlerini tebrik ettiler.
İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarınızı bize teslim ettiniz, bizler de eğitim ve öğrenimlerini tamamlayıp sizlere geri teslim ediyoruz. Okulumuzda belli disiplin altında öğrencilerimiz ile dost olup birlikte hareket ettik. Gelecekte ülkemizin yönetimine talip olacak gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Mezun olan öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Bugün Samsun'da şehit cenazesi töreni olduğu için mezuniyetimizin eğlence bölümünü gerçekleştirmedik" dedi.
(MAY-SLH)

25.05.2017 19:06:52 TSI
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