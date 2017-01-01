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Huzur operasyonunda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Oğuzhan Altun

KOCAELİ (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye -6 Uygulaması, Kocaeli'de de gerçekleşti. Polis ekipleri bir şahsın üzerinde 300 cinsel uyarıcı hap ile macun ele geçirildi.

Polisin caydırıcı faaliyetlerdeki etkinliğini arttırarak suçluların ve aranan şahısların yakalanması, suça konu maddelerin ele geçirilmesi, vatandaşların rahat ve huzurunun sağlanması için; Asayiş, Çevik Kuvvet, Deniz Limanı, Güvenlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Siber Suçlar ile Mücadele, TEM Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ve jandarma ekiplerinden oluşan 53 ayrı grup halinde toplam 830 personel ile sabit yol arama kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde uygulama büyük bir uygulama gerçekleştirildi.



300 tablet cinsel uyarıcı hap

Kimlik kontrolü yapılan 5 bin 84 şahıstan, aralarında hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, imar kirliliğine neden olmak, yoklama/bakaya gibi suçlardan 12 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda 4 ayrı şahıs üzerinden 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların her birine 914 TL olmak üzere toplamda 3 bin 656 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şahıs üzerinden bir miktar esrar maddesi ile 6 adet Captagon Hap, 1 şahıs üzerinden 300 tablet cinsel uyarıcı hap ve 24 kutu cinsel uyarıcı macun ele geçirilerek şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.



14 araç trafikten men edildi

Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan bin 88 araçtan; 1 çalıntı oto ile 1 hacizli yakalamalı otomobil yakalanarak gerekli adli işlemler yapıldı. 100 araç sürücüsüne 59 bin 77 TL idari para cezası uygulandı, 14 araç ise trafikten men edilmiştir. Kontrol edilen 223 işyerinden 1 işyerine Umum İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığından, 1 işyerine açık alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığından ve 3 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 1 şahsa 109 TL idari para cezası uygulandı.

(RFK-ÖZ-Y)



25.05.2017 19:07:49 TSI

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