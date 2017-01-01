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Öğrenciler hastaneye solunum cihazı bağışladı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğrencileri, Bengi projesi kapsamında anlamlı bir faaliyete imza attı.

Bir süre önce Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (BENGİ) kapsamında çalışma yürüten Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu 7-F sınıfı öğrencileri, Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'ne solunum cihazları hibe etti. "Bir nefes de sen ver" adını verdikleri kampanya ile Okul Müdürü Cüneyt Taşkın ve Öğretmen Şule Bilgin önderliğinde çalışmalarını yürüten öğrenciler, aldıkları solunum cihazlarını Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli'ye teslim etti.

(İA-MŞ)



25.05.2017 19:19:34 TSI

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