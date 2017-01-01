ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:47
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö.(34), M.Ş.(25) ve U.G. (22) yakalandı.
Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde iki parça halinde toplam 5.75 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam ağırlığı 0.90 gram eroin ve şahısların uyuşturucu madde ticareti yaparken kullandığı bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., M.Ş. ve U.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AG-Y)

25.05.2017 20:47:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'deki avukatlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ AVUKATLARA YÖNELİK FETÖ/PDY OPERASYONU
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
Her zaman yanınızdayız projesi Ekibişıhlı ve Yaylacık Mahallesindeydi
YEREL

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ PROJESİ EKİBİŞIHLI VE YAYLACIK MAHALLESİNDEYDİ
Köpeğine çarpan kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl hapis
YEREL

KÖPEĞİNE ÇARPAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU GASBEDEN SANIĞA 8 YIL HAPİS

FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Etik Kurulundan Vali Kamçı'ya ziyaret
YEREL

ETİK KURULUNDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
Talas'ta emlak vergisi mesaisi
YEREL

TALAS'TA EMLAK VERGİSİ MESAİSİ
Köpeğine çarpan sürücüyü gasp eden sanığa 8 yıl hapis
YEREL

KÖPEĞİNE ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ GASP EDEN SANIĞA 8 YIL HAPİS
Cep telefonlarında by lock ve eagle çıkan sanıklara hapis cezası
YEREL

CEP TELEFONLARINDA BY LOCK VE EAGLE ÇIKAN SANIKLARA HAPİS CEZASI
Develi'de Aile İçi İletişim Semineri Yapıldı
YEREL

DEVELİ'DE AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ YAPILDI
FETÖ sanığı akademisyenlere hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIĞI AKADEMİSYENLERE HAPİS CEZASI

Ramazan sokağı açılıyor
YEREL

RAMAZAN SOKAĞI AÇILIYOR
Yahyalılı kadınlara aile içi iletişim semineri
YEREL

YAHYALILI KADINLARA AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Develi'de görsel sanatlar sergisi düzenlendi
YEREL

DEVELİ'DE GÖRSEL SANATLAR SERGİSİ DÜZENLENDİ
Başkan Palancıoğlu'ndan bilime yön veren iki bilim adamına tebrik
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN BİLİME YÖN VEREN İKİ BİLİM ADAMINA TEBRİK
Belediye fırını &quot;eski usül&quot; ekmek üretecek
YEREL

BELEDİYE FIRINI "ESKİ USÜL" EKMEK ÜRETECEK
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 64. Olağan Genel Kurulu başladı
YEREL

KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 64. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI
Kent Ekmek Üretim Tesisleri açıldı
YEREL

KENT EKMEK ÜRETİM TESİSLERİ AÇILDI
Kayseri Tabip Odasından Kınama
YEREL

KAYSERİ TABİP ODASINDAN KINAMA
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN VERGİ ÇAĞRISI
Ramazan'da 1970'lere götürecekler
YEREL

RAMAZAN'DA 1970'LERE GÖTÜRECEKLER
KAYSO Heyeti TOBB'un 73. Genel Kuruluna Katıldı
YEREL

KAYSO HEYETİ TOBB'UN 73. GENEL KURULUNA KATILDI
Eski HDP İl Başkanına PKK/KCK propagandasından gözaltı
YEREL

ESKİ HDP İL BAŞKANINA PKK/KCK PROPAGANDASINDAN GÖZALTI
Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret etti
YEREL

TURAN VE SARIMSAKLI DAYANIŞMA GRUBU MELİKGAZİ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!