Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö.(34), M.Ş.(25) ve U.G. (22) yakalandı.
Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde iki parça halinde toplam 5.75 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam ağırlığı 0.90 gram eroin ve şahısların uyuşturucu madde ticareti yaparken kullandığı bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., M.Ş. ve U.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AG-Y)
25.05.2017 20:47:51 TSI
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