ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ünye HEM kursiyerleri hünerlerini meydanda sergiledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 22:07
Ünye HEM kursiyerleri hünerlerini meydanda sergiledi
Ünye HEM kursiyerleri hünerlerini meydanda sergiledi

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi(HEM) tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yılsonu sergisi Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.
Törende Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı, halk oyunları gösterileri yer alırken, sergideki resim ve el sanatları sergileri büyük beğeni topladı. Açılış öncesi konuşma yapan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "Bu yıl şu ana kadar 652 kurs açtık ve bu kurslarda 13 bin 384 kişi eğitim aldı. Burada sergilenen ürünler el emeği, alın teri göz nuru ürünlerdir. Bütün halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Mekan sıkıntımız olduğu için boş bulduğumuz her yeri değerlendiriyoruz" dedi.
"Sanata ve sanatçıya saygı gösteren bir milletin evlatlarıyız" diyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ruhumuzda inceliği, nezaketi ve zarafeti taşıyan bir milletiz. Bunu da özellikle hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru olarak, o eserlere nakşediyorlar. Son zamanlarda unutulan tarihin geçmişine hapsedilmeye çalışılan bu eserlerle ilgili hükümetimiz başta olmak üzere, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ayrı bir anlam yüklemeye başladılar. Biz de yerel yönetim olarak elimizden gelen gayret ve çabayı ki başta ahşap işçiliği olmak üzere, hanım kardeşlerimizin çıkardığı bütün eserlere her türlü desteği vermek suretiyle yeniden bunu gün yüzüne çıkarmanın gayreti ve çabası içindeyiz" diye konuştu.
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Halk Eğitim denildiğinde gün geçtikçe daha geniş kesime hitap eden, daha çok kesimi ilgilendiren ve ilçede merkezi genel hükümet, yerel yönetim, vatandaşlar muhtarlarımız, hanımlarımız, sivil toplum örgütlerimiz el ele verdiğinde de birçok güzel projeye imza atabileceğimiz, bütün faaliyetleri ifade etmiş oluyoruz. Halk Eğitim kursları artık 10'larla değil, yüzlerle ve binlerle ifade ediliyor. Yerel sanatın, zanaatın, kültürel değerlerin yaşatılmasında devlet ciddiyetiyle, halkın birikimlerini buluşturup, gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir misyon üstleniyorlar" şeklinde konuştu.
Tören Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşti.
(HA-SLH)

25.05.2017 22:06:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çınarlık Camisi ibadete açıldı
YEREL

ÇINARLIK CAMİSİ İBADETE AÇILDI
Ünye'ye yeni meydan
YEREL

ÜNYE'YE YENİ MEYDAN
Çocuklar tarihi binada sanatla buluşuyor
YEREL

ÇOCUKLAR TARİHİ BİNADA SANATLA BULUŞUYOR
32 yıllık çöp alanı yaşam merkezi oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖP ALANI YAŞAM MERKEZİ OLUYOR
Süt sığırcılığı 19 aileye iş kapısı oldu
YEREL

SÜT SIĞIRCILIĞI 19 AİLEYE İŞ KAPISI OLDU
Ordu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Fatsalı muhtarlara Bursa ve Çanakkale gezisi
YEREL

FATSALI MUHTARLARA BURSA VE ÇANAKKALE GEZİSİ
Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak
YEREL

FATSA'YA YAPILACAK MEZBAHA BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Fatsa'da öğrencilere meslek semineri
YEREL

FATSA'DA ÖĞRENCİLERE MESLEK SEMİNERİ
Kaya: &quot;Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak&quot;
YEREL

KAYA: "MOBİLYACILAR SİTESİ İLÇEMİZİN GELİŞMESİNE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"
Altınordu Muhtarlar Derneği seçimi
YEREL

ALTINORDU MUHTARLAR DERNEĞİ SEÇİMİ
Altınordu'da parklar izleniyor
YEREL

ALTINORDU'DA PARKLAR İZLENİYOR
Kabadüz'de mezuniyet töreni
YEREL

KABADÜZ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖPLÜK, YAŞAM ALANI OLUYOR

Fatsa'da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL

FATSA'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
Ahmet Ekici güven tazeledi
YEREL

AHMET EKİCİ GÜVEN TAZELEDİ
Kibele heykeli bulunan tarihi kalede kazı yeniden başlıyor
YEREL

KİBELE HEYKELİ BULUNAN TARİHİ KALEDE KAZI YENİDEN BAŞLIYOR
Yavru kedilere polis şefkati
YEREL

YAVRU KEDİLERE POLİS ŞEFKATİ
Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN 'SEVGİ BOHÇASI'
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!