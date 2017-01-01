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Ünye HEM kursiyerleri hünerlerini meydanda sergiledi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi(HEM) tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yılsonu sergisi Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Törende Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı, halk oyunları gösterileri yer alırken, sergideki resim ve el sanatları sergileri büyük beğeni topladı. Açılış öncesi konuşma yapan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan, "Bu yıl şu ana kadar 652 kurs açtık ve bu kurslarda 13 bin 384 kişi eğitim aldı. Burada sergilenen ürünler el emeği, alın teri göz nuru ürünlerdir. Bütün halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz. Mekan sıkıntımız olduğu için boş bulduğumuz her yeri değerlendiriyoruz" dedi.

"Sanata ve sanatçıya saygı gösteren bir milletin evlatlarıyız" diyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ruhumuzda inceliği, nezaketi ve zarafeti taşıyan bir milletiz. Bunu da özellikle hanım kardeşlerimiz el emeği göz nuru olarak, o eserlere nakşediyorlar. Son zamanlarda unutulan tarihin geçmişine hapsedilmeye çalışılan bu eserlerle ilgili hükümetimiz başta olmak üzere, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ayrı bir anlam yüklemeye başladılar. Biz de yerel yönetim olarak elimizden gelen gayret ve çabayı ki başta ahşap işçiliği olmak üzere, hanım kardeşlerimizin çıkardığı bütün eserlere her türlü desteği vermek suretiyle yeniden bunu gün yüzüne çıkarmanın gayreti ve çabası içindeyiz" diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Halk Eğitim denildiğinde gün geçtikçe daha geniş kesime hitap eden, daha çok kesimi ilgilendiren ve ilçede merkezi genel hükümet, yerel yönetim, vatandaşlar muhtarlarımız, hanımlarımız, sivil toplum örgütlerimiz el ele verdiğinde de birçok güzel projeye imza atabileceğimiz, bütün faaliyetleri ifade etmiş oluyoruz. Halk Eğitim kursları artık 10'larla değil, yüzlerle ve binlerle ifade ediliyor. Yerel sanatın, zanaatın, kültürel değerlerin yaşatılmasında devlet ciddiyetiyle, halkın birikimlerini buluşturup, gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir misyon üstleniyorlar" şeklinde konuştu.

Tören Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşti.

(HA-SLH)



25.05.2017 22:06:59 TSI

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