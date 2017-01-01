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KLÜ 3 Bin 458 öğrencisini Mezun etti



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 2016-2017 akademik yılında mezun olan 3 bin 458 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Kırklareli Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başladı. KLÜ Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere iş hayatında başarılar diledi.

Rektör Şengörür, öğrencilerin sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda önemli görevler üstleneceğine inandığını belirterek, "Sizlerin mezun olduğunuz günden itibaren devlet ve toplum yaşamında yeni sorumluluklar üstleneceğinize, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında rol alacağınıza, güçlü Türkiye'nin temelini atacağınıza inancım ve güvencim tamdır" dedi.

Yalnızca üniversitede kazandıkları meziyetlerle yetinmeyip, öğrenmenin hayat boyu süren bir olgu olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağına, hayatları boyunca yeniliklere ve öğrenmeye açık olarak yeni bilgi ve beceriler kazanmaları gerektiğini de dile getiren Prof. Dr. Şengörür, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunuzu unutmayınız. Bugünden başlayarak devlet ve toplum yaşamında yeni sorumluluklar üstlenecek, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında rol alacak güçlü Türkiye'nin temelini atacaksınız. Hepinize cesaretle başladığınız bu yılda başarılar dilerim. Bugünü bir ayrılık olarak görmeyin. Bizim için elde edilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Sizlerin başarısı üniversitemizin ismini daha fazla yükseltecek, bayrağımızı üst noktalara taşıyacaktır" diye konuştu.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek de öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Rektör Prof. Dr. Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adlar ile kurum müdürleri, dereceyle giren öğrencilere diplomalarını verdi.

Törende zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Öğrenciler arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailelerine sarılarak mutluluk ve hüzün gözyaşı döktü. Tören sonunda öğrenci andının okunmasının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı. Mezun olan öğrenciler tören sonrasında aileleriyle müzik eşliğinde eğlendi.

(SV-MEF-Y)



25.05.2017 22:18:03 TSI

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