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Körfezin en büyük seramik mağazası Edremit'te açıldı

- Mertaş Group bünyesinde NG Kütahya Seramik'in 217. Mağazasını Edremit'te görkemli bir törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - 24 yıl önce 18 metrekare olan iş yerinde işe başlayan ve bugün önde gelen inşaat firmaları arasında yer alan Mertaş Gruop, bünyesinde NG Kütahya Seramik'in 217. Mağazasını Edremit'te görkemli bir törenle açtı.

Açılış törenine, AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Edremit Kaymakam Vekili Ahmet Türköz, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, daire amir ve müdürleri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Açılış konuşmasında 24 yıl önce otogar karşısındaki 18 metre bir dükkanda bu yolculuğa çıktığını anlatan iş adamı Mehmet Ertaş, "İçinde yaşadığımız topluma faydalı olmak, ülkemizi daha ileriye taşıyacak çalışmalar yapmak, birlikte üretmek, birlikte kazanmak, birlikte büyümek ve büyütmek amacıyla, bu yolda şartla zor olsa da, zaman zaman sıkıntılar yaşasakta, umutsuzluğa kapılmadan niyet hayır-akibet hayır diyerek çalıştık, Edremit Körfezi'nde inşaat sektöründe çok önemli projelere imza attık. Bugün ise körfezin en büyük 2 bin 300 metrekarelik seramik mağazasını Edremit'te açabilmenin gururunu yaşıyoruz "dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu'da Edremit'in hükümet yatırımları ile her geçen gün gelişip büyüdüğünü, doğal gazın gelmesi ilçenin yazın ve kışın turizm cenneti haline gelerek cazibe merkezi olacağına dikkat çekti.

Aydınloğlu, iş adamı Erkan Güral'dan, Edremit'e Afyon'da bulunan 5 yıldızlı bir termal tesis kazandırılmasını istedi. Mağaza daha sonra ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas'ın duası sonrası, hayırlı olsun dilekleri ile açıldıktan sonra protokol üyeleri tarafından gezildi. Açılış töreni öncesi katılan konuklara kokteyl verildi.

(BT)



25.05.2017 23:15:46 TSI

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