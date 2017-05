YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu tamamlandı

Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu tamamlandı

- Kullanılan 17 bin 753 oyun 13 bin 904'ünü alan mevcut başkan Hüseyin Akay güven tazeledi

- Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay:

- "Aldığımız kötü mirası iyiye çevirmeye çalıştık"

- "Çiftçimizin sorunlarını çözmek için daha güçlü olarak mücadele edeceğiz"



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 64. Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan 17 bin 752 oyun 13 bin 904'ünü alan mevcut başkan Hüseyin Akay, yeniden başkan seçildi. Akay, "Aldığımız kötü mirası iyiye çevirmeye çalıştık" dedi.

Kadir Has Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurula, 18 bin 443 çiftçi katıldı. Coşkulu anların yaşandığı kurulda, 17 bin 752 çiftçi oy kullanırken, bu oylardan 111 tanesi geçersiz sayıldı, 58 oy pusulasından ise boş oy çıktı. Yapılan sayım sonrasında, kullanılan oylardan 13 bin 904'ünü alan mevcut Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yeniden başkan olarak seçildi. Diğer başkan adayı Ahmet Hamdi Gökçe ise, kullanılan 17 bin 752 oydan 3 bin 679'unu alabildi.

Kurulun sona ermesinin ardından çiftçilere seslenen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, göreve geldikleri günden beri pancar çiftçisinin sorunlarının giderilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Akay, "Yapılan genel kurulun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 4 yıldır gece gündüz demeden aziz çiftçimize hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Elimizden geldiği kadar ekmeklerine katık olduk ve onların derdini dert edindik. Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak hep birlikte ortaya koymuş olduğumuz mücadele başarılı bir sonuç ortaya çıkardı. Kayseri Şeker gerek sektöründe gerek Kayseri'mizde gerekse Türkiye'de bir yıldız oldu. Kayseri Şeker, her noktada rekorlara imza atar ve her noktada birinciliği hedefler oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi çiftçisi gibi diğer Kayseri Şeker hissedarlarının da bu işte rolü var. Kayseri Şeker yapmış olduğu bu çalışmalar sonucunda hissedarlarının da hakkını gözetmeye başladı" dedi.



"Almış olduğumuz kötü mirası iyiye çevirmeye çalıştık"

Yaptıkları çalışmalar neticesinde kar payı dağıtmaya başladıklarını söyleyen Akay, göreve geldiklerinde kötü bir miras aldıklarını ve bu mirası iyiye çevirmek için mücadele ettiklerini kaydetti. Başkan Akay, "Özellikle son 2 yıldır kar payı dağıtmaya başlayan bir noktaya geldik. Bunlar şimdiye kadar yaşanan hususlar değildir. Allah'a şükür bu başarı hep birlikte elde edildi. Her zaman içimizde bir takım mücadeleler yapmak durumunda kaldık. Almış olduğumuz kötü mirası iyiye çevirmeye çalıştık ve bunun sonucunda başarılı bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra yolumuz dikensiz ve rahat edeceğiz sanmayalım. Bundan sonra özellikle pancar çiftçisini ve şeker sektörünü bekleyen ağır sorunlar var ve bu sorunlarla baş etmemiz gerekiyor. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Bunun için yapılan bu kurulu anlamlı ve değerli görmüştük. Bu genel kurulda çiftçimizin güçlü desteğine ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Genel kurulu bir rakiple yarış olarak değil, bu çiftçinin birlik ve bütünlüğünün göstergesi olarak görülmesini istemiştik. Uzaktan gelen bütün çiftçilerimiz bir coşku içerisinde geldiler ve bu kurulu bize yaşattılar. Kayseri Şeker çiftçisinin gücünü bütün Türkiye görmüş oldu" diye konuştu.

Bu süreçten sonra şeker pancarı çiftçisinin önündeki tehlikeleri bertaraf etmek için çalışacaklarının altını çizen Akay, "Biz aldığımız bu güçle bundan sonra sektörde ve şeker pancarı çiftçisinin sorunu olarak görülebilecek hususlarda elimiz daha güçlü olarak mücadelemizi vereceğiz. Şeker pancarı çiftçisinin önündeki tehlikeleri bertaraf etmeye çalışacağız. Biz hep birlikte bir genel kurul yapalım diye güçlü bir destek istedik ama sonuçta bu genel kuruldaki coşkuyu yaşamamıza sebep olan bir muhalif grubun olmasıydı. Bununda hakkını teslim etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Eleştiri yapılmasını isteriz"

'Biz eleştiri yapılmasını isteriz' diyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yapılan eleştirilerin giderilmesi içinde çalışma yapacaklarını belirtti. Genel kurulda şov yapılmak istenildiğini belirten Akay, bu tür tahrik edici davranışların çiftçiye yakışmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Eksiklerimiz varsa ortaya konulsun ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda biz bu eleştirilerden yararlanalım. Aslında istediğimiz budur. Farklı oy kullanan vatandaşlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum. Onların bize muhalif olmasını anlıyorum. Onların muhalif oy kullanmalarındaki gerekçeleri de bundan sonra net bir şekilde araştırılıp, isteklerine ve beklentilerine cevap verme konusunda gereken çalışmayı yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Bu konuda da adım atmaya söz veriyorum. Farklı oy kullanan çiftçimizi yönetmeye çalışanlar bu kurulda takdir edeceğimiz tavır ortaya koyamadılar. Çiftçilerimizin birliğini ve bütünlüğünü kimsenin zedelemesine hakkı yok. İnsanların hedefi olabilir, bir takım istekleri olabilir ama bu çiftçinin beklentilerinin üzerinde olamaz. Onun için burada bir takım şov amaçlı davranışları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu kadar insanın geldiği bir kurulda böyle tahrik edici yaklaşımlar bu çiftçiye yakışmıyor. Bu çiftçinin seviyesini ifade etmiyor. Yüzde 80'e yakın bir oy oranıyla bize tekrardan yetki verdiniz. Bu bizim için bir gurur vesilesidir. Bizim üzerimizdeki sorumluluk daha da arttı. Bunu şimdi daha ağır bir şekilde hissediyoruz. Bunun taşımak için hem sizin desteğinize hem duanıza hem de Allah'ın yardımına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizin desteğinizi her zaman arkamızda görmek istiyoruz."



"Devlet büyüklerimizin yanında olacağız"

Akay ayrıca, "Türkiye'nin işi zor. Türkiye çeşitli belalara bulaştırılmak isteniyor. Türkiye parçalanmak ve yok edilmek isteniyor. Bunun için alçakça darbe girişimleri yapılıyor. Türk milletinin, Türkiye'yi yöneten devlet büyüklerimizin arkasında durması gerekiyor. Bizde aynı şekilde zorluklarla baş edebilmemiz için, bu kurumları başarıyla yönetebilmemiz için değerli çiftçilerimizin her zaman desteğine ihtiyacımız var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah ömür verirse 4 sene daha beraber olacağız ve beraber mücadele edeceğiz. 4 sene sonra geldiğimi nokta gerçekten başarılı bir noktadır" ifadelerini kullandı.

Yüzde 80 oranında verilen oy ile yeniden başkan seçilen Akay, konuşmasının ardından çiftçiler ile hatıra fotoğrafı çekindi.

