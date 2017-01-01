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Selendi'de Ramazan pidesine zam yok

26 Mayıs 2017 Cuma, 08:00
Selendi'de Ramazan pidesine zam yok
Selendi'de Ramazan pidesine zam yok

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan tırnaklı pideye bu yıl da zam yapılmayacağı açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tırnaklı pidenin 1.50 TL'den satışa sunulacağı bildirildi.
Selendi'de yaklaşan Ramazan ayı öncesi pide fiyatlarına zam yapılmaması vatandaşları sevindirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çimen, bu Ramazan ayında da pidenin 350 gram üzerinde olacağını ve fiyatının geçen yıl olduğu gibi 1 Lira 50 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Çimen, yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fırıncı esnafı ile görüşerek aldıkları karar doğrultusunda pide fiyatlarına bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını söyledi. Çimen, yine özellikle Ramazan ayında malzemesi vatandaşların kendine ait 125 gram üzerinden pideciler tarafından yapılan içli pide pişirme fiyatının da geçen yıl için uygulanan fiyatın aynısı olduğunu belirterek, fiyatın 65 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Çimen, "Girdilerde ufak çaplı artışlar olsa da fırıncılarımız maliyeti kendi içinde ayarlayabileceklerdir. Yaptığımız hesaplamada diğer ilçeleri de baz alarak bu yılki fiyatları belirledik. Halkımız Ramazan ayında sağlıklı ve hijyenik şartlarda pidesini alarak sofralarında yiyebilecekler." dedi.
(AÇ-SC)

26.05.2017 08:00:09 TSI
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