ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de engelliler standı

26 Mayıs 2017 Cuma, 08:05
Burhaniye'de engelliler standı
Burhaniye'de engelliler standı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen kurslar engelli gençleri beceri sahibi yaparken, açılan yıl sonu standı ilgi gördü.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı stantta yıl boyu ürettiklerini satan Yağmur Özavcı ve Selçuk Pirim, ürünlerin satışından elde edilen paranın derneğe gelir olacağını söyledi. Yıl boyu kurslara katıldıklarını anlatan Yağmur Özavcı, "Öğretmenimiz İlknur Ölçensoy'un öncülüğünde çok sayıda ürün hazırladık. Bu stantta bunları satıyoruz. Bunlar derneğimize gelir olacak" dedi.
(FT-MŞ)

26.05.2017 08:05:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Havran'da Aşçı Çırağı Kursu sertifika töreni yapıldı
YEREL

HAVRAN'DA AŞÇI ÇIRAĞI KURSU SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI
Ayvalık Gazi Ortaokulu'nda kep fırlatma heyecanı
YEREL

AYVALIK GAZİ ORTAOKULU'NDA KEP FIRLATMA HEYECANI
Körfezin en büyük seramik mağazası Edremit'te açıldı
YEREL

KÖRFEZİN EN BÜYÜK SERAMİK MAĞAZASI EDREMİT'TE AÇILDI
Öğrenciler hastaneye solunum cihazı bağışladı
YEREL

ÖĞRENCİLER HASTANEYE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLADI
Başkan Kafaoğlu, çocukluk yıllarına döndü
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU, ÇOCUKLUK YILLARINA DÖNDÜ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı 3. birleşimi yapıldı
YEREL

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI 3. BİRLEŞİMİ YAPILDI
Sanayiciler, Meslek Liseli öğrenci arıyor
YEREL

SANAYİCİLER, MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİ ARIYOR
Burhaniye'de yeşil alanlara otomatik sulama sistemi
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ
Dursunbey MYO'da 22. mezuniyet Coşkusu
YEREL

DURSUNBEY MYO'DA 22. MEZUNİYET COŞKUSU
Patates deposunda korkutan yangın
YEREL

PATATES DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN
İtfaiye herkesin yardımına koşuyor.
YEREL

İTFAİYE HERKESİN YARDIMINA KOŞUYOR.
SMMMO Başkanı Metin Yalçın: &quot;Vergi yapılandırmanız bozulmasın&quot;
YEREL

SMMMO BAŞKANI METİN YALÇIN: "VERGİ YAPILANDIRMANIZ BOZULMASIN"
Metruk bina alevlere teslim oldu
YEREL

METRUK BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU
Edremit Müftüsü Arvas'tan Ramazan mesajı
YEREL

EDREMİT MÜFTÜSÜ ARVAS'TAN RAMAZAN MESAJI
Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Bilim Fuarı gerçekleşti
YEREL

ALTINOLUK KARDEŞ ÇAVUŞOĞLU BİLİM FUARI GERÇEKLEŞTİ
Balya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde Bilim Fuarı
YEREL

BALYA ATATÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİNDE BİLİM FUARI
Dursunbey'de FETÖ'den Kapanan Yurt KYK Olacak
YEREL

DURSUNBEY'DE FETÖ'DEN KAPANAN YURT KYK OLACAK
Minikler kil ile hayallerini canlandırdı
YEREL

MİNİKLER KİL İLE HAYALLERİNİ CANLANDIRDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İngiltere'deki katliamcının görüntüleri ortaya çıktı
DÜNYA

KATLİAMA GİDERKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞ!

 1
  • 2 Mustafa Ceceli'nin 9 yıllık evliliği tek celsede sona erdi!
  • 3 Erdoğan'dan Brüksel çıkarması!
  • 4 Kahraman Paula Habertürk'e konuştu!