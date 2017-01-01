Burhaniye'de engelliler standı
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen kurslar engelli gençleri beceri sahibi yaparken, açılan yıl sonu standı ilgi gördü.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı stantta yıl boyu ürettiklerini satan Yağmur Özavcı ve Selçuk Pirim, ürünlerin satışından elde edilen paranın derneğe gelir olacağını söyledi. Yıl boyu kurslara katıldıklarını anlatan Yağmur Özavcı, "Öğretmenimiz İlknur Ölçensoy'un öncülüğünde çok sayıda ürün hazırladık. Bu stantta bunları satıyoruz. Bunlar derneğimize gelir olacak" dedi.
(FT-MŞ)
26.05.2017 08:05:36 TSI
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