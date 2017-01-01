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Ayvalık Gazi Ortaokulu'nda kep fırlatma heyecanı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski okullarından biri olan Gazi Ortaokulu'nda 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının sonunda diploma heyecanı yaşandı.

Gazi Ortaokulu'nun tarihi binasının avlusunda Okul Müdürü Serkan İnce ve okul öğretmen ve öğrencilerin ev sahipliğinde gerçekleşen mezuniyet töreninde; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkin Kamacı, okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Törende; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasının ardından okulun Öğrenci Temsilcisi Rojin Göktürk, okulda yaşadıkları güzel günlerin ardından mezuniyetin verdiği buruk sevinci ifade eden duygusal bir konuşma yaptı.

Öğrenci Temsilcisi Göktürk'ün ardından konuşan Okul Müdürü Serkan İnce ise; "Bu işi yıllardır severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu süreçte şuna inandım. İnsanda akıl ve duygular vardır. Bunlar ne kadar kontrol edilebilirse, kişi hayatını o kadar şekillendirebilir. Ben duygularımı her zaman bastırıp, mantığımla hareket eden bir insan olarak bu zaman zarfında çok güzel anlar, arkadaşlıklar yaşadım. Ama şu anda mantığımla hiçbir şekilde düşünemiyorum. Çünkü çok yakın zamanda mezun olan öğrencilerimizi okulumuzdan uğurlayacağız. Maalesef bu bizim için ilk değil. Her sene bu duyguları yaşıyoruz" dedi.

Çok yakın zamanda eski öğrencileriyle ilgili kötü haberler işitmekten duyduğu üzüntüyü ifade eden Serkan İnce, "Bu öğrencilerimiz başta motosiklet kazaları olmak üzere hayatlarını kaybetti. Lütfen sevgili öğrencilerimiz; mantığınızı, duygularınızın üzerine alın. 18 yaşında sizleri yitirmek istemiyoruz. Sizin önünüzde yaşayacağınız çok güzel günleriniz var. Çok güzel gelecekleriniz var. Bugün buradan mezun olacaksınız. Yarın başka okullara gideceksiniz. Bugünleri unutacaksınız ama biz sizi hep gülen yüzlerinizle hatırlayalım. Lütfen trafikte biraz daha dikkatli olun. Bu gün iki eski öğrencimin motosiklet kazasında hayatını kaybettiğini duydum. Çok üzgünüm. Lütfen sevgili anne ve babalar onlar genç, birazda bizler onları kontrol edelim. Motosiklet ve trafik kazalarının önüne hep birlikte geçmeye çalışalım. Ayvalık'ta bu tür acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Mezun olan 8. sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine bayrak ve flama devir teslimi yapmasının ardından, öğrenciler okul müdürü Serkan İnce'nin gitarı eşliğinde şarkılar seslendirdiği tören; mezun olan öğrencilerin tek tek tanıtılmasıyla sona erdi.

Törenin hemen akabinde öğrencilerin mezuniyet sevincini keplerini havaya fırlatması renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Gazi Ortaokulu'nun mezuniyet etkinliği, öğrenciler için düzenlenen müzik eşliğindeki eğlencesi ile sona erdi.

(SS-EME)



26.05.2017 08:07:56 TSI

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