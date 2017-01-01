Havran'da Aşçı Çırağı Kursu sertifika töreni yapıldı
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Havran Halk Eğitimi Merkezinin açmış olduğu aşçı çırağı kursu sertifika töreni, Halk Eğitimi Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.
Programa Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Halk Eğitimi Müdürü Hasan Çam, daire amirleri ve kursiyerler katıldı. Edremit Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sakin Karayurt gözetiminde verilen kursu tamamlayan 35 kursiyer belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı. Sertifika töreni kursiyerlerin hazırladığı ikramlarla sona erdi.
(EME)
26.05.2017 08:20:35 TSI
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