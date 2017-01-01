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Aile hekimine kayıtlı kişi sayısı 2 bine düşürüldü



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Aile Hekimliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hekime kayıtlı kişi sayısının 3 bin 500'den 2'ine düşürüldüğünü belirtti.



Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, "Değişiklikle kayıtlı kişi sayısı 2 bine düşürüldü ve aile hekimliğine devlet hizmet yükümlüsü kurası ile atanma geldi. 16 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik Değişikliğine göre; Aile hekimliği açılması için aranan kayıtlı nüfus sayısı 3 bin 500'den 2 bine düşürüldü. Ayrıca devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile aile hekimi olarak atanma dönemi başladı. İl dışından aile hekimi yerleştirmesi yapılacağı zaman uzman aile hekimi, aile hekimlerinden ve diğer hekimlerden münhal kadroların doldurulamaması halinde Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile alım yapılacak. Bu şekilde yerleştirilenler TSM'ye başlangıç yapmalarından sonra aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak aile hekimliği birimde göreve başlayacak" dedi.



Yapılan diğer değişiklikler hakkında da açıklamada bulunan Baki Karaer, "Kişiler elektronik ortamda da aile hekimini değiştirebilecek. Aile hekimleri nöbet planlaması kurum tarafından yapılacak. Üç ve üzeri aile hekimliği biriminin olduğu aile sağlığı merkezlerinin girişlerine ve bekleme alanına güvenlik kamerası konulacak. Aile sağlığı merkezi gruplandırmasında yapılacakları gösteren Ek-1 sayılı liste değişti. Aile hekimlerinin gruplandırmalarla ilgili yönetmelikle değişen hususları 01 Eylül2017 tarihine kadar sağlamaları zorunlu hale geldi. Sağlık-Sen olarak, aile hekimlikleri baz sayının düşmesini artan iş yükü açısından önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak, bununla birlikte, aile hekimleri ile aile sağlığı merkezi çalışanlarının ücretlerinde buna bağlı herhangi bir düşüş veya kayıp yaşanmaması gerektiğini ifade ediyoruz" şeklide konuştu.

(MB-Y)



26.05.2017 08:22:48 TSI

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