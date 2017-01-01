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Kuşadası Belediyesinden geri dönüşüm tesislerine inceleme



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, Wastemantech (Atık Yönetim Teknolojileri) Projesi kapsamında İspanya'nın Valladolid kentinde bulunan tehlikeli atık toplama ve ayrıştırma tesislerinde teknik incelemelerde bulundu.

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği'nin (GEKSANDER) başvuru sahipliğinde, Kuşadası Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu ERASMUS + Yetişkin Eğitimi KA2 (Yenilikte işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşımı) Programı kapsamında kabul edilen Wastemantech Projesi kapsamında katılımcı kurum temsilcilerine atık yönetim teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Belediyesi'nden Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah sürekçinin katıldığı ziyarette katılımcılar Valladolid kentinde bulunan Biotran İlaç ve Kozmetik Atıkları Arıtma-Ayrıştırma Tesisi ile Cetransa Tehlikeli Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisleri'nde teknik incelemelerde bulundu. Avrupa Birliği ve Türkiye'de katı atık toplama çalışması yürüten kuruluşlara atık yönetimi mevzuatları ile teknolojileri hakkında bilgi vererek farkındalık yaratmayı amaçlayan Wastemantech Projesi teknik gezisine Kuşadası Belediyesi'nin dışında Romanya Oradea Üniversitesi, İspanya ITCL-Castilla Leon Teknoloji Enstitüsü ile Fransa Maison de La Promotion Sociale (MPS) Derneği'nden yetkililer katıldı.

Kuşadası Belediyesi katı atık toplama ve imhası çalışmaları kapsamında yılda 60 bin ton üzerinde katı atık toplayarak Kirazlı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde bertaraf ediyor. Katı atık analizinden elde edilen sonuçlara göre atıkların yaklaşık %46'sını organik, %29'undan fazlasını ise ambalaj ve ambalaj atıkları oluşturuyor. Kuşadası Belediyesi Wastemantech Projesi ile atık toplama, ayrıştırma ile bertaraf etme yöntemlerini daha teknolojik ve sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi önümüzdeki aylarda Wastemantech projesini çeşitli bilgilendirme çalışmaları ve konferanslarla vatandaşlara ve okullara tanıtarak atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

(ZH-MB-Y)



26.05.2017 08:23:16 TSI

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