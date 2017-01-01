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Kuşadası Ticaret Odası heyeti TOBB'un 73. genel kuruluna katıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Genel Kurulu'na katıldı.

23-24 Mayıs tarihlerinde yapılan Genel Kurula; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Namık Kemal Daylan ve Nejat Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Semih Arcan, Meclis Üyesi Murat Boranalp, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurgil Gürcan, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu ve Genel Sekreter Burhan Sezer katıldı.

TOBB 73. Genel Kurulu'nun ilk gününde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu, konseyler, oda, borsa başkanları ve delegelerin Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulunmalarının ardından, Yöresel Ürünler stantları ziyaret edildi ve Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni gerçekleşti.

- GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ

TOBB'un 73. Genel Kurulu'nun ikinci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada " Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı." ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Gücümüz, Birliğimiz" ana temasıyla gerçekleşen ve katılımın oldukça yüksek olduğu Genel Kurul, konuşmaların ardından komisyon sunuşları ile son buldu.

(ZH-MB-Y)



26.05.2017 08:23:47 TSI

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