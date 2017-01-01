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Patates çiftçinin yüzünü güldürecek

-Aydınlı üreticiler patates hasadına başladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde patates hasadı başlarken, geçen hasat döneminde üreticinin yüzünü güldürmeyen patates, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek.

Son yıllarda patates üretiminde atılım yapan Bozdoğan, Aydın'ın patates ambarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geçen yıl kilogramı 0,20-0,25 TL den toptan satılan patates sezon başı olmasına rağmen, bu yıl tüccar tarlada patatesi toptan 1 TL' ye alıyor.

Fiyatların aşağıya inmeyeceğini söyleyen toptancılar, Bozdoğan'da yetişen patatesin kaliteli olduğunu, geçen yıla göre, bu yıl yüzde elli daha az ekim yapıldığını, fiyatların düşmeyeceğini, hasat sonuna doğru fiyatların yükseleceğini tahmin ettiklerini belirttiler.

Bozdoğan'da üretilen patates, toptancılar aracılığı ile başta Denizli olmak üzere, Ege Bölgesinde, Marmara, İç Anadolu Bölgesi'nde alıcı buluyor.

(OD-MB-E)



26.05.2017 08:29:14 TSI

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