Burhaniye'de trafik levhaları yenilendi
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, şehir genelinde eskiyen trafik levhalarını yenilemeye başladı. Belediye Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin, trafikte sürüş konforu ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik levhalarını yenilemesi takdir topladı.
Çalışma kapsamında ilçedeki eskimiş trafik levhaları baştan sona yenilendi. Yaya ve sürücülerin güvenliği için gerekli çalışmaların yerine getirildiğini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için trafik levhalarının yenilendiğini söyledi. Engelli geçişler için yapılan duba çalışmalarının da devem ettiğini belirten Başkan Uysal, vatandaşların engelli geçişlerine araç park etmemelerini istedi.
(FT-
24.07.2017 13:21:41 TSI
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