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Hani Belediyesi'nden yol hamlesi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:22
Hani Belediyesi'nden yol hamlesi
Hani Belediyesi'nden yol hamlesi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Artan nüfusu ile her geçen gün büyüyen ve gelişen Diyarbakır'ın Hani ilçesini geleceğe hazırlayan Hani Belediyesi, ilçede trafik sıkıntısı yaşanmaması için yol projelerini ard arda hayata geçiriyor. Eski Sağlık Ocağı yerleşimlerinden, tüm mahallelere ilçenin dört bir yanında yatırımlar sürerken, ana arterlerdeki önemli çalışmalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülüyor.
Hani Belediyesi 40 bine yaklaşan yerleşik nüfusu ile yol, yapımı menfez ve yol düzenleme projelerini ard arda hayata geçiriyor. Her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçede trafik sıkıntısı yaşanmaması için önemli projelerden biri daha tamamlanıyor. Eski Sağlık Ocağı Caddesi Bağlar mevkiindeki 60 metre uzunluğundaki yol imara açılarak ana caddeye arter girişi sağlanacağı belirtildi. Böylece, alternatif bir güzergah yaratılıp, Salih Beg Caddesi'nin trafik yükü azaltılmış olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise, Hani Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarına menfez desteği verdi. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılması planlanan yol, Hani karayolu caddesine bağlanarak sağlıklı bir hale getirilecek.
Başkan Yazıcı'dan büyükşehir belediyesine teşekkür
Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Yazıcı, "Çalışmaların tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde yol trafiğe açılacaktır. Yol yapım çalışmalarına menfez desteği veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür ederim" dedi.
İlçe halkı verilen hizmetten memnun
İlçe halkı verilen hizmetten ve yapılan yeni çevre yolunun trafiğe açılmasından memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, "Hafta içinde hizmete açılacak olan yeni çevre yolu bizi sevindiriyor. Bu yol ile ilçedeki trafik bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı başta olmak üzere yol yapım çalışmalarında menfez desteği veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya da ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
(İHA-AKK-Y)

24.07.2017 13:24:16 TSI
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