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Güroymak'ta doktorun darp edilmesi



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde dün bir doktorun darp edilmesi, sağlık çalışanı tarafından protesto edildi.

Güroymak Devlet Hastanesinde acil servis doktoru Ümit Yüzgül, dün gece saatlerinde bir hasta yakını tarafından darp edildi. Yaşanan olay üzerine Yüzgül'ün arkadaşları ve sağlık personeli olayı protesto etti. Hastane binası önünde toplanan sağlık çalışanları, sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kalabalık adına açıklama yapan Aydın Savgat, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Bakabileceğinin çok üstünde hasta muayene eden, tutabileceğinden daha fazla nöbet tutmak zorunda kalan, her türlü olumsuz şartlarda görev yapmaya çalışan sağlık çalışanlarının sebep ne olursa olsun sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hastanemizde görev yapan Doktor Ümit Yüzgül'ün çarşı merkezinde sosyal faaliyeti esnasında önü araçla kesilerek darp edilmesi olayının kasten ve planlanarak yapıldığını düşündürmektedir. Olay, toplumun geldiği psikososyal durumla bağdaştırmak yeterince doğru değildir. Halkımızı; doktor ve sağlık çalışanlarımıza destek vermeye, darp edilen meslektaşımıza yapılan menfur saldırıyı kınamaya davet ediyoruz" dedi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Doktor Ümit Yüzgül ise, konu ile ilgili açıklama yapmayacağını ifade ederek, olayın daha da büyümemesi gerektiğini belirtti.

(GO-MSA-Y)



24.07.2017 13:26:37 TSI

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