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Şanlıurfalılar Gap Sukay'da buluşuyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan birçok sosyal tesis arasında Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip GAP SUKAY tesisleri, özellikle hafta sonları ailelerin en uğrak adreslerinin başında yer alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında vatandaşların hizmetine sunduğu GAP SUKAY tesisleri, sıcak yaz aylarında vatandaşlardan rağbet görüyor. GAP Vadisinde 58 bin metrekarelik bir alana sahip olan GAP SUKAY tesisleri aynı zamanda su sporları için Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki temsil ediyor. Su sporları adına içerisinde her türlü sosyal donatının yer aldığı GAP SUKAY, aileler tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. İçerisinde 35 bin metrekarelik gölet ve yaklaşık 5 bin metrekarelik ada ile ada çevresindeki yürüyüş yolları ve spor alanlarından oluşan GAP SUKAY göletinde deniz bisikleti, jet ski, kano ile gezerek günün stresini atan vatandaşlar, tesislerin Şanlıurfa için bir marka oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşlar fotoğraf çekiminde bir birleriyle yarışıyor

Restoran ve kafeteryalarında gün batımı eşliğinde şehir kalabalığından uzak bir ortamda dinlenme imkanı sunan GAP SUKAY'a evlenmek üzere olan genç çiftler de yoğun ilgi gösteriyor. Girişlerde ve fotoğraf çekimlerinde herhangi bir ücretin talep edilmediği tesisler, bugünlerde adeta dolup taşıyor. Şanlıurfa damak tadından örneklerin sunulduğu tesislerde yürüyüş yaparak spor yapan vatandaşlar, bölge halkına bu tür tesisler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



24.07.2017 13:26:42 TSI

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