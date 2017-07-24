ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfalılar Gap Sukay'da buluşuyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:24
Şanlıurfalılar Gap Sukay'da buluşuyor
Şanlıurfalılar Gap Sukay'da buluşuyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'ya kazandırılan birçok sosyal tesis arasında Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip GAP SUKAY tesisleri, özellikle hafta sonları ailelerin en uğrak adreslerinin başında yer alıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında vatandaşların hizmetine sunduğu GAP SUKAY tesisleri, sıcak yaz aylarında vatandaşlardan rağbet görüyor. GAP Vadisinde 58 bin metrekarelik bir alana sahip olan GAP SUKAY tesisleri aynı zamanda su sporları için Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki temsil ediyor. Su sporları adına içerisinde her türlü sosyal donatının yer aldığı GAP SUKAY, aileler tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. İçerisinde 35 bin metrekarelik gölet ve yaklaşık 5 bin metrekarelik ada ile ada çevresindeki yürüyüş yolları ve spor alanlarından oluşan GAP SUKAY göletinde deniz bisikleti, jet ski, kano ile gezerek günün stresini atan vatandaşlar, tesislerin Şanlıurfa için bir marka oluşturduğunu söyledi.
Vatandaşlar fotoğraf çekiminde bir birleriyle yarışıyor
Restoran ve kafeteryalarında gün batımı eşliğinde şehir kalabalığından uzak bir ortamda dinlenme imkanı sunan GAP SUKAY'a evlenmek üzere olan genç çiftler de yoğun ilgi gösteriyor. Girişlerde ve fotoğraf çekimlerinde herhangi bir ücretin talep edilmediği tesisler, bugünlerde adeta dolup taşıyor. Şanlıurfa damak tadından örneklerin sunulduğu tesislerde yürüyüş yaparak spor yapan vatandaşlar, bölge halkına bu tür tesisler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
(BB-SD-Y)

24.07.2017 13:26:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akçakale Belediyesinden spora destek
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİNDEN SPORA DESTEK
Dİcle Edaş personelinin darp edildiği iddiası
YEREL

DİCLE EDAŞ PERSONELİNİN DARP EDİLDİĞİ İDDİASI
Özyavuz'dan Tarım Bakanı Fakıbaba'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN TARIM BAKANI FAKIBABA'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Harüsem Suriyeli sığınmacılara sağlık eğitimi verecek
YEREL

HARÜSEM SURİYELİ SIĞINMACILARA SAĞLIK EĞİTİMİ VERECEK
Haliliyelilere yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi
YEREL

HALİLİYELİLERE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU MÜJDESİ
Vali Erin hafta sonunu vatandaşlara ayırdı
YEREL

VALİ ERİN HAFTA SONUNU VATANDAŞLARA AYIRDI
Büyükşehir Belediyesi yaz okulların startını verdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZ OKULLARIN STARTINI VERDİ
Piazza'da &quot;Senin Tercihin, Senin Üniversiten&quot; standı
YEREL

PİAZZA'DA "SENİN TERCİHİN, SENİN ÜNİVERSİTEN" STANDI