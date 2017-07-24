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Trabzon Havalimanı'nı ilk 6 ayda yaklaşık 1 milyon 800 bin yolcu kullandı



TRABZON (İHA) - Trabzon Havalimanı'nda 2017 yılının ilk 6 ayında iç hatlarda 1 milyon 733 bin 397, dış hatlarda ise 38 bin 290 olmak üzere toplam 1 milyon 771 bin 687 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 654 bin 695 iç hat, 24 bin 114 dış hatlar olmak üzere toplam 1 milyon 678 bin 809 yolcu geliş gidiş yapmıştı.

2017 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran ayı itibariyle iç hatlarda 1 milyon 733 bin 397 kişi, dış hatlarda ise 38 bin 290 kişi geliş-gidiş yaparak Trabzon Havalimanı'nı kullanırken, bu rakamların son yılların en yüksek rakamı olduğu kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl iç ve dış hatlardaki artan yolcu sayısı 93 bini bulurken, Trabzon Havalimanı bugünlerde en yoğun dönemi yaşadığı belirtildi.

Öte yandan dış hatlardan gelen yolcuların büyük bölümünü Arap turistler oluştururken, gurbetçi vatandaşların sayısının ise önceki yıllara oranla ciddi oranda azaldığı kaydedildi. Bunda Avrupa ülkelerindeki ekonomik krizlerin etkili olduğu öğrenildi.

(BK-ÖS-Y)



24.07.2017 13:28:12 TSI

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