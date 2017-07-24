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Hakkari'de "I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" düzenlenecek



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HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi öncülüğünde "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" düzenleneceği belirtildi.

Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı DAP İdaresi Başkanlığı 2017 Yılı Kültür Sektörü Destek Programları kapsamında finanse edilen "Zap Havzası Uleması" isimli proje kapsamında 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde Hakkâri Atatürk Kültür Merkezinde 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu düzenleneceği bildirildi. Sempozyumda; tarih boyunca Zap havzasında oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş olan önemli şahsiyetleri tanımak, tanıtmak ve onların geleneğimiz ile düşünce dünyamıza olan katkılarını ve etkilerini tartışmaya açmak ve bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır gibi dini ve ilmi merkezlerle buralarda verilen dini, ilmi ve edebi çalışmaların yanı sıra merkezlerde yetişmiş olan önemli dini, ilmi, edebi ve siyasi şahsiyetler ve Nesturilere ait kültür ve medeniyet izlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Sempozyumda; Zap havzasında eğitim kurumlarının ortaya çıkması ve gelişim süreci, medrese geleneği ve ilmi tedrisat, medreselerde yetişen ilim adamları, medreselerde yapılan ilmi çalışmalar, dini kültürün gelişmesinde ulemanın yeri, tasavvuf geleneği, havzada bulunan önemli tasavvuf-tarikat merkezleri, yetişmiş olan önemli mutasavvıflar, tasavvufi kültürün gelişmesinde mutasavvıfların yeri, sanat, edebiyat ve mimari, edebi gelenek, cumhuriyet dönemi sonrası Zap havzası dini, ilmi ve edebi gelenek, cumhuriyet dönemi sonrası Zap havzasında yetişmiş önemli ve meşhur şahsiyetler, bu havzaya ait olup Emevi, Abbasi, Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde İslam âleminin değişik bölgelerinde ilmi faaliyetini devam ettiren âlimler, Zap havzasında Hıristiyanlık/Nesturilik kurumlarının ortaya çıkışı ve gelişim seyri, Zap havzasında yetişmiş olan Nesturi bilginleri ve sözlü gelenek konularının ele alınacağı kaydedildi.

(FT-MSA-Y)



24.07.2017 13:31:10 TSI

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