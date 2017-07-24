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Milli Eğitim Müdürü Durmuş, tercih danışmanlığı hizmeti veren okul ve kurumlarda



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, tercih danışmanlığı hizmeti veren okul ve kurumları ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerin yapacakları tercihlerin, en az sınavlarda gösterdikleri başarı kadar önemli olduğunu, bunun için öğrenci ve velilerin üst öğrenim kurumlarını iyice tanımadan ve konu hakkında yeterli bilgi almadan tercih yapmamaları gerektiğini belirtti. Durmuş, "Tercih Danışmanlığı Eğitimi alan öğretmenlerimizin kendilerine yardımcı olmak üzere veli ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Tercih Danışmanlığı Komisyonları'nın çalıştığı merkezlere ve okullara davet ediyoruz. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize yıl sonunda Müdürlüğümüzce dağıtılan Tercih Kılavuzlarından da yararlanılması gerekiyor. Hepimizin ortak isteği, öğrencilerimizin kendilerine en uygun üst öğrenim kurumlarına gidebilmeleridir. Yapılan tercihler şimdiden öğrenci ve velilere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(DA-y)



24.07.2017 13:32:33 TSI

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