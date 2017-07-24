EŞYODER Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı şiir ve türkü şöleni ile kutladı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'e üye şairler ve ozanlar; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı dernek binasında şiir ve türkü şöleni düzenleyerek kutladılar.
Basın yayın kuruluşlarının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve 24 Temmuz gününü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirten EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, ''Bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimiz ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonrada Eskişehir'imizin gelişip güzelleşmesi yönünde el ele verip, hep birlikte çalışıp yerine getireceğimize inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyette bulunan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şairlerimiz ve ozanlarımız, Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili dernek binasında şiir ve türkü şöleni düzenlediler. Bu şölende şairlerimiz şiirlerini okudular. Ozanlarımızdan Arif Çayır, Tahsin Genç ve Hasan Bakırcı sazları eşliğinde türküler söylediler'' dedi.
(İHA-EA-Y)
24.07.2017 13:33:33 TSI
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