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Harüsem Suriyeli sığınmacılara sağlık eğitimi verecek

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:39
Harüsem Suriyeli sığınmacılara sağlık eğitimi verecek
Harüsem Suriyeli sığınmacılara sağlık eğitimi verecek

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi ortaklığıyla Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli sığınmacılara istihdam sağlanması için mesleki eğitim programı başlatıldı.
Başlatılan eğitim programı kapsamında 150 Suriyeli sığınmacıya, Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından; Tıbbi Sekreterlik, Çocuk Bakımı, Hasta Bakımı, Medikal Tanıtım ve Eczacı Kalfalığı konularında eğitim verilecek. Eğitim kursuna katılan Suriyeli sığınmacılara eğitim süresince günlük harcırah da ödenecek. Suriyeliler için sosyal uyum programı projesi kapsamında, 150 Suriyeliye eğitim vereceklerini söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Ülkemizin eğitimine verdiğimiz katkının yanında, bir de bizlere sığınmış olan Suriyeli kardeşlerimizin beyin gücünün atıl durumda kalmaması için zaman zaman Şanlıurfa Valiliği ile koordineli bir şekilde eğitim programları düzenliyoruz. Üniversite olarak Ülkemize ve Şanlıurfa'ya istihdam, teknoloji ve sosyal alanlarda katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(BB-SD-Y)

24.07.2017 13:41:05 TSI
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