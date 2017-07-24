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İhlas Haber Ajansı heyetinden Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile bir süre görüşen Ayhan Türkez, İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye'de görüntülü haber servisi yapan ilk özel ajansı olduğuna dikkat çekerek, İHA'nın yurt içi ve yurt dışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli çalışan 850'yi aşkın personeli ile günde ortalama 250 görüntülü, 2.000 de yazılı ve fotoğraflı haber üretmekte olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İHA ekibine teşekkürlerini iletti.

Ziyarette İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e, Erzincan muhabirlerinden Abdullah Aslan ve Fatih Gülnahar ile Erzurum muhabirlerinden Doğa Alca eşlik etti.

(AA-AA-Y)



24.07.2017 13:43:25 TSI

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