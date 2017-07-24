Kayıp gençten 4 gündür haber alınamıyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te 4 gün önce camide namaz kılmak için evden ayrılan 19 yaşındaki Lokman Arslan'dan bir daha haber alınamıyor.
Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde ikamet eden Lokman Aslan'dan 4 gündür haber alınamıyor. Lokman Aslan'ın ağabeyi Mahsun Arslan, geçen yıl Ramazan Ayında ortanca kardeşini trafik kazasında yitirdiğini, şimdi de küçük kardeşinin kaybolması karşısında derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi. Mahsun Arslan, "Geçen yıl medresede okuyan ortanca kardeşim trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu acı küçük kardeşimin psikolojisini bozdu, cuma günü namaz kılmak için evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Gidebileceği dost ve akrabaları aradık ancak bir netice alamadık. En son Batman karayolu üzerinde görülmüş. Bulanların Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istiyoruz" dedi.
(MND-AKK-Y)
24.07.2017 13:43:55 TSI
NNNN