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ANTBİRLİK çiftçilere ortaklık çağrısında bulundu



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ANTALYA (İHA) - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, çiftçilere ortaklık çağrısında bulundu.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, eski yönetim tarafından ortaklıktan çıkarılan çiftçiler ile bölge de hayvancılık ve çiftçilik yapan tüm çitçilere ortaklık çağrısında bulundu. Yavuz, "ANTBİRLİK, kimsenin özel şirketi değil. Buranın gerçek sahipleri, çiftçilerdir. Bizler yönetici olarak bura da emanetçiyiz. ANTBİRLİK'i gerçek sahipleriyle buluşturmak için, hedefimizi 23 bin ortak. Antalyalı bütün çiftçi kardeşlerime çağrı da bulunuyorum. Gelin ortak olun. Birliğinize, kooperatiflerimize sahip çıkın" dedi.



Gazipaşa'dan Kaş'a

Antbirliğin bölgedeki tüm çiftçiler için büyük bir şans kapısı olduğunu dile getiren Yavuz, "Eski yönetim yıllarca birliği özel bir şirket gibi yönetmiş. Kurumun gerçek sahibi olan çiftçilerimiz küstürülüp, uzaklaştırılmış. Sudan sebepler ile ortakların ortaklıkları iptal edilerek küçülmeye gidilmiş. Kapısına resmen kilit vurulacak hale getirilen birlik, faaliyetlerini durdurma noktasına getirilmiş. Biz, üretici ve çiftçinin yayındayız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm çiftçi kardeşlerimiz ortak olmalı" diye konuştu.



"Yem ve Un piyasasına girdik"

Sadece pamuk alımı yapan ANTBİRLİK'in, daha çok büyümesi ve Antalya tarımında başrol oynaması için projeler hazırladıklarını bunları tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Mustafa Yavuz, "Bu yıl ilk kez buğday alımı başlattık. Bölgemizdeki hayvancılık yapan çiftçilerimizin ihtiyaçları için tüm hayvansal yem üretimine start verdik. Küspenin dışında süt, buza, dana, et ve besi yemi üretimine geçtik. Kepek, kırma yem ve un üretimi için de alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. ANTBİRLİK, çok kısa zamanda çiftçinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce ulaşacak. Çiftçi ortağı olduğu ANTBİRLİK'te, kendi ürününü işleyip ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelecek" dedi.



"ANTBİRLİK tarihinde ilk kez yüzde 58 artış sağlandı"

Bir yılda yaptıkları olumlu projeler ve çalışmaların neticesinde 65 yıllık ANTBİRLİK tarihinde ilk kez bu yıl yüzde 58 pamuk artışı sağlandığını belirten Başkan Yavuz, bu artışın artarak devam etmesini hatta artışın yüzde 100 olması için tüm imkanları seferber edeceğini belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 13:45:16 TSI

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