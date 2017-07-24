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24 Temmuz Basın Bayramı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ustaoğlu, yayımladığı mesajda, "Gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsuru olan basın, şüphesiz ki tarafsız ve objektif bir şekilde yürütüldüğünde; bir toplumun gelişimine, kalkınmasına, aydınlanmasına ve kurtuluşuna yol açmaktadır. Bunun en yakın ve güzel örneğini 15 Temmuz 2016 gecesinde millet olarak yaşadık ve gördük. O gece basının; doğru, tarafsız ve ilkeli yayın yapmasının, insanları ülke menfaatleriyle doğru orantılı olarak yönlendirmesinin, bir yayıncılıktan öte ne kadar kutsal bir görev olduğuna hep birlikte şahit olduk. O gece devlet ile millet arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinde basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini anladık. Aynı şekilde ilimizde faaliyet gösteren bütün basın mensupları da doğru, ilkeli ve hızlı habercilik ilkesinden taviz vermeden dik bir duruşla görevlerini yerine getirdiler. Ben hepsini bir kez daha tebrik ediyorum. İletişim ve düşünce özgürlüğünün bir ülkenin demokrasisine ve dolaylı olarak da ekonomisine, kalkınmasına ve huzuruna ne kadar katkı sağladığı aşikardır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin doğru tanıtılmasında ve anlatılmasında emeği geçen yerel gazete, dergi, radyo ve televizyon çalışanlarımız başta olmak üzere bütün gazeteci ve basın mensuplarının bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(VO-MSA-Y)



24.07.2017 13:48:41 TSI

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