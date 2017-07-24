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Kepez Belediyesi bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Veterinerlik Servisi, yılın ilk 6 ayında bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi.

Kepez Belediyesi Veterinerlik Servisi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi. Toplam 574 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapan veterinerlik servisi, 375 hayvanı da kısırlaştırdı.



52 hayvan sahiplendirildi

Sağlık durumu kötü durumda rehabilitasyon merkezine getirilen 84 kedi ve köpeğin tedavileri gerçekleştirilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ayrıca 52 kedi ve köpek, evcil hayvan sahibi olmak isteyenler tarafından sahiplenildi. Yılın geri kalan bölümünde de çalışmalarını aynı standartlarda yürütecek olan veterinerlik servisi, ilçedeki tüm sokak hayvanlarının durumunu iyileştirmek için hizmet vermeye devam edecek.

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 13:59:30 TSI

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