ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez Belediyesi bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:57
Kepez Belediyesi bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi
Kepez Belediyesi bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Veterinerlik Servisi, yılın ilk 6 ayında bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi.
Kepez Belediyesi Veterinerlik Servisi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 85 sokak hayvanı ile ilgilendi. Toplam 574 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapan veterinerlik servisi, 375 hayvanı da kısırlaştırdı.

52 hayvan sahiplendirildi
Sağlık durumu kötü durumda rehabilitasyon merkezine getirilen 84 kedi ve köpeğin tedavileri gerçekleştirilerek, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ayrıca 52 kedi ve köpek, evcil hayvan sahibi olmak isteyenler tarafından sahiplenildi. Yılın geri kalan bölümünde de çalışmalarını aynı standartlarda yürütecek olan veterinerlik servisi, ilçedeki tüm sokak hayvanlarının durumunu iyileştirmek için hizmet vermeye devam edecek.
(SÇ-SÇ-Y)

24.07.2017 13:59:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Okulu 3 günde 3 ayrı şehirde 3 altın kemer kazandı
YEREL

OKULU 3 GÜNDE 3 AYRI ŞEHİRDE 3 ALTIN KEMER KAZANDI
Varsak Sanayi'ye yeni asfalt
YEREL

VARSAK SANAYİ'YE YENİ ASFALT
Antalya'da Haziran ayında konut satışı yüzde 11,2 azaldı
YEREL

ANTALYA'DA HAZİRAN AYINDA KONUT SATIŞI YÜZDE 11,2 AZALDI
Kırkpınar'ın rövanşı Gökbel'de
YEREL

KIRKPINAR'IN RÖVANŞI GÖKBEL'DE
Başkan Uysal: &quot;1 Ağustos Dünya Empati Günü olsun&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "1 AĞUSTOS DÜNYA EMPATİ GÜNÜ OLSUN"
ANTBİRLİK çiftçilere ortaklık çağrısında bulundu
YEREL

ANTBİRLİK ÇİFTÇİLERE ORTAKLIK ÇAĞRISINDA BULUNDU
Alanya Belediyesi'nden Eğrigöl'e şantiye
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN EĞRİGÖL'E ŞANTİYE
Büyükşehir'den çevreye duyarlı ürünler
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLER
Feslikan, Yaz Şenlikleri hazırlıkları tamamlandı
YEREL

FESLİKAN, YAZ ŞENLİKLERİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Antalya AKEV Üniversitesi eğitime başlıyor
YEREL

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME BAŞLIYOR
Beydağı Dereköy Şenlikleri
YEREL

BEYDAĞI DEREKÖY ŞENLİKLERİ
Akseki Akşahap yoluna sıcak asfalt
YEREL

AKSEKİ AKŞAHAP YOLUNA SICAK ASFALT
Antalya KHB'den 341 bilimsel yayın
YEREL

ANTALYA KHB'DEN 341 BİLİMSEL YAYIN
Tütüncü, &quot;Masa Dağı yolu şehir trafiğini rahatlatacak&quot;
YEREL

TÜTÜNCÜ, "MASA DAĞI YOLU ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK"
Muratpaşa'dan 3 futbolcu Antalyaspor'da
YEREL

MURATPAŞA'DAN 3 FUTBOLCU ANTALYASPOR'DA