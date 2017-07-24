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'Safer Places Hopeful Refugee' adlı Erasmus+ Projesi



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Valiliği'nin koordinatör olduğu "Safer Places Hopeful Refugees" adlı Erasmus+ Projesinin kısa dönem ilk eğitim öğretim faaliyeti 13-17 Haziran 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi.

5 gün süren eğitimde proje ortaklarından ev sahibi kurum olan weltgewandt.e.V tarafından projeye ortak olan diğer ülkelerdeki kurumları temsilen katılan 3'er kişiden oluşan kurum personeline aktif vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi ve demokrasi eğitimi hakkında ve bu eğitimlerde kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler ile ilgili eğitim verildi. Bir çok etkinliğin n yapıldığı 5 günlük eğitim sonunda ortak kurumları temsilen eğitime katılan katılımcılar bilgi ve becerilerini artırarak, kazanım elde etti.

(GD)



24.07.2017 14:01:01 TSI

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