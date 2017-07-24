ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Safer Places Hopeful Refugee' adlı Erasmus+ Projesi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:58
'Safer Places Hopeful Refugee' adlı Erasmus+ Projesi
'Safer Places Hopeful Refugee' adlı Erasmus+ Projesi

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Valiliği'nin koordinatör olduğu "Safer Places Hopeful Refugees" adlı Erasmus+ Projesinin kısa dönem ilk eğitim öğretim faaliyeti 13-17 Haziran 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi.
5 gün süren eğitimde proje ortaklarından ev sahibi kurum olan weltgewandt.e.V tarafından projeye ortak olan diğer ülkelerdeki kurumları temsilen katılan 3'er kişiden oluşan kurum personeline aktif vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi ve demokrasi eğitimi hakkında ve bu eğitimlerde kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler ile ilgili eğitim verildi. Bir çok etkinliğin n yapıldığı 5 günlük eğitim sonunda ortak kurumları temsilen eğitime katılan katılımcılar bilgi ve becerilerini artırarak, kazanım elde etti.
(GD)

24.07.2017 14:01:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ÇGC'den 24 Temmuz mesajı
YEREL

ÇGC'DEN 24 TEMMUZ MESAJI
Çan Belediyesi kariyer danışmalığıyla da gençlerin yanında
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ KARİYER DANIŞMALIĞIYLA DA GENÇLERİN YANINDA
20. Geleneksel Lapseki Plaj Voleybolu sona erdi
YEREL

20. GELENEKSEL LAPSEKİ PLAJ VOLEYBOLU SONA ERDİ
15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma İller Arası Karate Şampiyonası yapıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ ANMA İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI YAPILDI
Güreşçiler, 15 Temmuz Şehitleri için mindere çıktı
YEREL

GÜREŞÇİLER, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MİNDERE ÇIKTI