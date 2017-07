YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çan Belediyesi kariyer danışmalığıyla da gençlerin yanında

Çan Belediyesi kariyer danışmalığıyla da gençlerin yanında



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi, TEOG ve üniversite sınavlarına giren gençlere, hayatlarının bu ilk dönüm noktalarında doğru bir yön tayin edebilmelerine yardımcı olabilmek adına, tercih danışmalık hizmet merkezi kurdu.

Çan Belediyesince her yıl yapılmakta olan tercih danışmanlık hizmeti, Çan Kültür Özel Eğitim Kursu ve Modern Fen Özel Eğitim Kursu uzman öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. 16 Temmuz - 25 Temmuz 2017 Tarihleri arasında, Çan Belediyesi Menderes Parkı'nda, TEOG ve üniversite tercih danışmanlık merkezinde sınavlara giren yüzlerce Çanlı ve çevre ilçelerden gelen gençler tercihlerini belirleme imkanı elde etti.

'Geleceği inşa etmek, gençlere sahip çıkmaktan geçer'

Lise ve üniversite sınavlarına giren ve tercihleri doğrultusunda yerleşecekleri liselerde ve üniversitelerde, 2017-2018 sezonunda yepyeni bir hayata başlayacak olan tüm gençlere başarılar dileyen Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, "Çan Belediyesi olarak biz, belediyecilik hizmetlerinin ve şehre yapılan yatırımların dışında insan odaklı hizmet etmeyi görev bildik. Bu sebeple neslimize, gençlerimize her alanda, her durumda sahip çıktık, çünkü biliyoruz ki geleceği inşa etmek, gençlere sahip çıkmaktan geçer. Onun için lise ve üniversite sınavlarına giren, hayatlarının en önemli ilk kararlarını vererek, bir dönüm noktası yaşayacak olan gençlerimize, yıllardır tercih danışmanlık merkezi kurarak, hayatlarına dair, doğru bir yol haritası çizmeleri konusunda yanlarında olduk. Aileler de, öğrenciler de sınav öncesi ayrı bir telaş, tercih süresin de ayrı bir telaş içindedirler. Tüm bunlara çözüm sağlamak adına belediye başkanlığımızın ilk yılından bu yana lise ve üniversite tercih danışmanlık hizmetini vererek geleceğimize yatırım yapıyoruz. Hayatta başarılı olmanın yolu disiplinli bir çalışmadan geçer. Kıymetli gençlerimizin, lise yaşamlarında da üniversite yaşamlarında da istikballerini düşünüp, disiplini elden bırakmadan, öğrencilik hayatlarına devam etmelerini temenni eder, bir kez daha başarılar dilerim" dedi.

