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Kaymakam Çetin'den tayini çıkan amirlere veda yemeği



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından tayini çıkan amirlere veda yemeği verildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yaptırılan çay bahçesinde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından görev yerleri değişen amirler için veda yemeği verildi. Cumhuriyet Savcısı Ersin Ülger, Hakim Emel Dulkadir Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşların katıldığı yemekte konuşan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Bu sene çok verimli çalışmalarımız oldu. Kurum amirleri arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde çalıştılar. Kurumlardan aldığımız tespitlerle memurlarımıza takdir belgesi vereceğiz. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz olsun, Varto Belediyemiz olsun çok sıkı çalışmalarımız oldu. Çok ciddi bir verim aldık, hemen hemen her köye hizmet gitti. Diğer kurumlarımızda aynı şekilde çalıştı. Aynı durumda hakim ve savcılarımızda da müthiş bir çalışma var. Bunun sonucunda Varto halkına hizmet olarak dönüyor. Varto halkına huzur olarak dönüyor. Hemen hemen yaklaşık iki yıldır beraber çalıştığımız bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrılacaklar. Genel olarak burada çalışan tüm personellerimizden memnunuz. Sağ olsunlar, çok güzel işler çıkardılar. 6 aydır kaymakamlık ve belediyenin işlerini beraber yapıyoruz. Birçok yerde olamayan hizmetleri biz halkın ayağına getirmeye çalışıyoruz. İşte şu an burada bulunduğumuz aile çay bahçemiz, 600 bin liralık tenis, voleybol ve yüzme havuzumuzun projesi geçti. Sıcak asfalta başlıyoruz. Suyumuz ve kanalizasyonumuzu getiriyoruz. Güzel spor salonu yaptık. Parklar bahçeler yapıyoruz. Bunlar devam edecek. Bir iki kişi ile olmuyor, bunlar ekiple devam ediyor. Birçok sorunu görev bilinci ile sonuca kavuşturduk. Halkımızın bizden uzaklara gidemeyeceğini ifade ettik. Güçlü bir gelecek için mekân ve zamana önem verdik. Hayallerimizin peşinde koşmalıyız. Görev yaptığım süre içerisinde toplumun tüm kesimlerinden destek gördüm. Huzurlarınızda tüm Vartolu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve basınımızın değerli mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile diğer kurum amirlerine plaketleri Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile Cumhuriyet Savcısı Ersin Ülger ile Hakim Emel Dulkadir Çelebi tarafından verildi.

Tayini çıkanlar ise, yemeğe katılanlardan helallik isteyerek vedalaştılar.

(MSA-Y)



24.07.2017 14:02:15 TSI

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