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Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğurganlık oranıyla Avrupa'da birincisi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:08
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğurganlık oranıyla Avrupa'da birincisi
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğurganlık oranıyla Avrupa'da birincisi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğurganlık oranıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.
Yüzde 75 doğurganlık oranıyla Avrupa'da birinci olan Gaziantep Hayvanat Bahçesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler bahçenin minik üyelerine yoğun ilgi gösteriyor. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçede incelemelerde bulundu. Hayvan barınaklarını gezen Şahin, onlarla tek tek ilgilendi. Hayvanlara yem veren Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'den onlar hakkında bilgi aldı.
Şahin, hayvanat bahçesini ziyarete gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
"Doğumdan sonra sahiplenilmeyen hayvanlara da annelik yapıyoruz"
Başkan Şahin'in ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Celal Özsöyler, Avrupa'dan en yüksek doğurganlık oranına sahip olduklarını belirterek, yüksek olmasından hayvanların dengeli ve doğru beslenmesinin etkisi olduğunu belirtti.
Hayvanların doğal ortamlarında doğal barınaklarında bulunduğunu anlatan Özsöyler, "Doğurganlık oranının en yüksek olmasının sebebi, bu hayvanların dengeli bir biçimde besleniyor olması. Aynı zamanda doğal ortamlarında doğal barınakları hazırlamamızdan kaynaklanıyor. Bununla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bu yıl içerisinde geyik, kanguru, deve, aslan, leopar, ceylan, zebra, karaca, kızılgeyik ve jaguarlardan büyük oranda yavrular aldık. Ayrıca bu hayvanlardan bazıları doğumdan sonra yavrularını sahiplenmeyebiliyor, biz bunlara annelik yapıp beslemekteyiz" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de hizmete açılan hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, geniş bir alana yayılan arazide özel turlarla hemen her türden hayvanı görme fırsatı buluyor.
Açıldığı günden bu yana büyük küçük herkesin ilgisini çeken hayvanat bahçesinin 1 milyon metrekarelik alana sahip. Kurulduğu ilk yıllarda 650 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşan hayvanat bahçesi, şimdilerde ise yıllık ziyaretçi sayısı milyonla ifade edilir hale geldi.
Geçen yıl 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, Safari Parkı, fok evi ve Zooloji ve Doğa Müzesi açılmasıyla ziyaretçi sayısında artış gözlenen Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl ise 3 buçuk milyon ziyaretçi hedefliyor.
(MU-SD-Y)

24.07.2017 14:10:39 TSI
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