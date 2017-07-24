ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesi kent meydanı inşa ediyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:11
Büyükşehir Belediyesi kent meydanı inşa ediyor
Büyükşehir Belediyesi kent meydanı inşa ediyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 67 bin metrekarelik alan üzerinde Kent Meydanı inşa etmeye başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihten günümüze kentsel yaşamın en yaygın kullanım alanı olarak bilinen Kent Meydanı inşa ediyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde toplam 67 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Kent Meydanı'nın, 31 bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak. Sulama, elektrik, drenaj ve içme suyu gibi tüm altyapı çalışmalarının devam ettiği Kent Meydanı'nda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmaları başlayacak. Vatandaşların, Kent Meydanı'nın yeşil alanında dinlenmeleri için pergoleler, banklar, çeşmeler, çöp kutuları ve kent mobilyaları konulacak.
Su oyun grupları yapılacak
Kent Meydanı'nın içinde yürüyüş yolu, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, mescit, kitap kafe, otopark, taksi durağı, kuru havuz ve bölgede ilk defa uygulanacak su oyun grupları yer alacak. Haziran ayında yapımına başlanan Kent Meydanı çalışmalarının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, vatandaşlar, Kent Meydanı'nı sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanabilecek.
(İHA-AKK-Y)

24.07.2017 14:13:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kılıç asfalt çalışmalarını denetledi
YEREL

BAŞKAN KILIÇ ASFALT ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ
DTSO Başkanı Sayar 4 yıllık görev sürelerini değerlendirdi
YEREL

DTSO BAŞKANI SAYAR 4 YILLIK GÖREV SÜRELERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Lice belediyesinden ilçede bir ilk gerçekleştiriliyor
YEREL

LİCE BELEDİYESİNDEN İLÇEDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Kelebek çocukların ailelerine psikolojik destek
YEREL

KELEBEK ÇOCUKLARIN AİLELERİNE PSİKOLOJİK DESTEK
İsrail'e tepkiler sürüyor
YEREL

İSRAİL'E TEPKİLER SÜRÜYOR
Çocuklar tatilin keyfini yaz spor okullarında çıkarıyor
YEREL

ÇOCUKLAR TATİLİN KEYFİNİ YAZ SPOR OKULLARINDA ÇIKARIYOR
Yaşıtları tatil yaparken onlar çöp toplayıp, su satıyor
YEREL

YAŞITLARI TATİL YAPARKEN ONLAR ÇÖP TOPLAYIP, SU SATIYOR
Hani Belediyesi'nden yol hamlesi
YEREL

HANİ BELEDİYESİ'NDEN YOL HAMLESİ
İHA muhabirinin mutlu günü
YEREL

İHA MUHABİRİNİN MUTLU GÜNÜ
Kayapınar'da kaldırımlara tarih işleniyor
YEREL

KAYAPINAR'DA KALDIRIMLARA TARİH İŞLENİYOR