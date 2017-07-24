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Büyükşehir Belediyesi kent meydanı inşa ediyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 67 bin metrekarelik alan üzerinde Kent Meydanı inşa etmeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihten günümüze kentsel yaşamın en yaygın kullanım alanı olarak bilinen Kent Meydanı inşa ediyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde toplam 67 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Kent Meydanı'nın, 31 bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak. Sulama, elektrik, drenaj ve içme suyu gibi tüm altyapı çalışmalarının devam ettiği Kent Meydanı'nda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmaları başlayacak. Vatandaşların, Kent Meydanı'nın yeşil alanında dinlenmeleri için pergoleler, banklar, çeşmeler, çöp kutuları ve kent mobilyaları konulacak.

Su oyun grupları yapılacak

Kent Meydanı'nın içinde yürüyüş yolu, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, mescit, kitap kafe, otopark, taksi durağı, kuru havuz ve bölgede ilk defa uygulanacak su oyun grupları yer alacak. Haziran ayında yapımına başlanan Kent Meydanı çalışmalarının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, vatandaşlar, Kent Meydanı'nı sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanabilecek.

(İHA-AKK-Y)



24.07.2017 14:13:30 TSI

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