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Başkan Çelik: "Basın, devletten ve milletten yanadır"

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:12
Başkan Çelik: "Basın, devletten ve milletten yanadır"
Başkan Çelik: "Basın, devletten ve milletten yanadır"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
"Basın, sadece ve sadece devletten, milletten ve Hak'tan yana taraf olmalıdır" diyen Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Önemli bir kamusal güç olan gazetecilik elbette sansürsüz ve tarafsız yapılmalıdır; ancak toplumun tüm kesimleri gibi gazeteciler de devletten, milletten ve Hak'tan yana taraf olmalıdır. Ancak bu şekilde basın demokrasinin önemli bir unsuru haline gelir. Şer odaklarının, ülkemize zarar vermek isteyen bir takım güçlerin piyonu olan kişilere karşı en büyük mücadeleyi yine vatanını ve milletini seven gazeteciler yapmaktadır. Ülke menfaatini koruyan ve kollayan, ahlaki değerlerden taviz vermeyen basın ülkemizin gözbebeği kurumların başında gelir. Bu duygu ve düşüncelerle çok zor şartlar altında kutsal bir görev gerçekleştiren basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, yapmış oldukları görevde üstün başarı diliyorum."
(SK)

24.07.2017 14:13:54 TSI
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