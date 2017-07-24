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Mesleki ve Teknik Eğitimin İstişare Çalıştayı

- Mesleki eğitimin geliştirilmesi için Samsun da eğitim-iş sektörü birlikteliği



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun da mesleki eğitimin geliştirilmesi için eğitim ve iş sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Mesleki ve Teknik Eğitimin İstişare Çalıştayı Samsun'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin başkanlığında düzenlenen çalıştayda mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yapılan yeni düzenlemelerin, sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin durumu, eğitimi yapılan ve ilde sektörün ihtiyacı olan meslek alanlarının yoğunluğu, mesleki ve teknik eğitimin sorun alanları ve paydaşlarla iş birliği konuları istişare edildi.

Çalıştayın açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı konuşmasında, "Bugün burada ilimizde bulunan sektör temsilcileri ve müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarından sorumlu yönetici ve okul müdürlerimiz var. Bu çalıştay ile mesleki ve teknik eğitim ile sosyal ve ekonomik sektörler iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi girişimci, üretken ekonomiye değer katan ehli iş gücü yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bizim ve mesleki ve teknik eğitimin önceliği olan, öğrencilerimizi milli kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, ihtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, okullarımızdan mezun olanların üretime katılacak şekilde yetiştirmesini, sistemin sürekli geliştirilmesini ve kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanlığı Yetkililerinin yanı sıra, İŞKUR, KOSGEB, Üniversite ve kamu kurum temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, meslek odaları temsilcileri, mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticileri ve İl ve İlçe Milli Eğitim yöneticileri katıldı.

(SAM-SLH-Y)



24.07.2017 14:15:21 TSI

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