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Halk Günü toplantısı yapılacak

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:14
Halk Günü toplantısı yapılacak

KAYSERİ (İHA) - Vali Vekili Baha Başçelik, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, halkla bir araya gelecek.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Vekili Başçelik, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.
Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Vekili Başçelik, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.
25 Temmuz 2017 Salı günü saat 14.00'te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan 'Halk Toplantıları'na tüm Kayserililer davetli.
(SK)

24.07.2017 14:16:06 TSI
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