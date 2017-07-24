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Büyük Sanayi Sitesi'nin asfalt sorunu çözüldü



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi, Büyük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Büyük Sanayi Sitesi içinde sürekli olarak esnafın şikayetine konu olan bozuk yollar Ortahisar Belediyesi tarafından asfaltlanarak standartlara uygun hale getirildi. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sanayi Sitesi'ni ziyaretlerinde esnafın bozuk olan yolların asfaltlanması yönünde taleplerini olduğunu belirterek, "Burayı ziyaretlerimizde burada bulunan yaklaşık 470 esnafımız ki çalışmayan esnafımızla birlikte bu rakam 550'ye çıkıyor. Bütün esnafımız buradaki yol problemlerini ve aşırı tozdan dolayı çalışma zorluğu çektiklerini bize iletmişti. Söz verdik sanayi esnafımıza. Ve verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün bu hizmeti büyük sanayi sitemize kazandırdık. Derneğimizle ve esnaflarımızla beraber bir araya gelerek bu işi planladık, programladık. Ve şu anda bu programımızı icra ediyoruz. Şu anda Büyük Sanayi Sitemizdeki bütün ana akslarımız asfaltlandı. Şu ana kadar olduğu gibi bu bölgemizde de başladığımız işi yarım bırakmayacağız. Kalan kısımlarımızı da bir hafta içinde esnafımıza söz verdiğimiz gibi asfaltlayacağız. Ve değerli esnaflarımız daha güzel şartlarda çalışmalarını sürdürecek. Bunun mutluluğun yaşıyoruz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



24.07.2017 14:19:35 TSI

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