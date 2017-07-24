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Kaseinov, Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'de



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Kocayayla'da düzenlenen 2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin açılışına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Avarasya Türk Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve Keles İlçesi Kocayayla'da düzenlenen 2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Kazakistan ve Kırgızistan'ın diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada şenliğe katılanları TÜRKSOY ve Türk Dünyası sanat ve kültür adamları adına selamlayan Büyükelçi Kaseinov, Türk Dünyası çeşitli ülke, bölge, yöre ve toplulukların temsilcilerini birarada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daveti ve konukseverliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve onun şahsında Bursa Büyükşehir belediyesine teşekkürlerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSOY arasında çok verimli işbirliği olduğunu belirten Kaseinov, "Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da düzenlenen Altın Karagöz Dans Yarışmasına TÜRKSOY'un katkılarıyla Türk Cumhuriyetlerinden geniş bir katılım sağlandı. Bu akşam TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Ördekli Kültür Merkezinde bir konser verecek. Yine işbirliği çerçevesinde 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkistan'da Eylül ayında Türk Dünyası Müzecilik Forumu düzenleyeceğiz. Sıraladığım bu etkinlikler, bize atalarımızdan miras kalan zengin kültürümüzü muhafaza etmek ve yeni nesillerin milli bilinç ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye yönelik düzenlediğimiz etkinliklerin sadece birkaçı. Ata sporlarımızın icra edileceği bu kültür ve sanat şöleninin aynı amaçlar çerçevesinde hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, bu güzel gayretler neticesinde diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümünü kutlayan Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağlar daha da sağlamlaşacaktır. Hep birlikte büyük Türk Dünyası olarak 21. yüzyıla damgamızı vuracağız. Toyumuz toy bulsun. Aşımız bereketli, ağzımız tatlı olsun. Birliğimiz daim, devletimiz kaim olsun." diye konuştu.

Son 25 yıldır bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin yeni vizyon ve ufuklarını geliştirdiklerini ve ortak hedefler şekillendirdiğini belirten Müezzinoğlu, bağımsız Türk Devletlerinin ortak hedeflere daha güçlü kilitleneceği, ortak değerlere daha güçlü sahip çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Türk Dünyası'nın temsilcilerinin yaşadığı 23 ülkeden 500 katılımcı ile Kocayayla'da 22-23 Temmuz'da gerçekleşecek Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ne Türk Devletleri ve akraba topluluklarını temsilen 215 sporcu, 50 kültür temsilcisi, 236 soydaş ve sivil toplum temsilcisi katılacak. Ata sporları yanında o dönemin yaşantısı yansıtan kökbörü, oğlakkapma, kuşak güreşi, at yarışları, mangala, ok atma, aşık atma gibi spor, savaş ve strateji oyunları sergilenecek. Geleneksel çadırlar önünde kımız, süzme yoğurt, kurut yapımı, borsak, çelpek, çiğbörek gibi hamur işleri ile yün eğirme, kilim dokuma, gelin alma, aşık atışması, duvak açma, börk yapımı, kılıç ve bıçak yapma gibi Türk kültürüne mal olmuş binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel törenler ve el sanatları uygulamalı olarak gösterilecek.

(AY-GY-Y)



24.07.2017 14:21:13 TSI

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