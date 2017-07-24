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15 Temmuz gazisinden Başkan Toru'ya ziyaret

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:21
15 Temmuz gazisinden Başkan Toru'ya ziyaret
15 Temmuz gazisinden Başkan Toru'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında kullandığı kamyonla Taksim Meydanı'na mahalleliyi getirerek simgeleşen 4 çocuk annesi Şerife Boz, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.
15 Temmuz gazilerinden 4 çocuk annesi Şerife Boz, ailesi ve Bedesten Çarşısı Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Abdullah Dölek ile birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

"Anasız babasız yaşanır ama vatansız asla"
Vatanını, milletini, bayrağını çok seven bir Anadolu kadını olduğunu ifade eden Şerife Boz, "Vatan benim için ana, baba, namus. Anasız babasız yaşanır ama vatansız asla" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Boz, "Türkiye'nin en uzun, en karanlık gecesiydi. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çünkü onlar devletimizin tanklarını, jetlerini çalarak halkın üzerine ateş açtılar. Çok zor bir geceydi, Rabbim onlara fırsat vermedi. Hiçbir zaman da vermeyecek inşallah. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Hiçbir suçu olmadan onu öldürmeye kalktılar, TBMM'yi bombaladılar, halkı öldürdüler. Mahşer yeri gibiydi, Rabbim bir daha göstermesin. Herkes gibi ben de televizyon izliyordum. Eşim içeri yeni girmişti. Namazını kıldı, odasına çekildi. Köprünün çok kalabalık olduğunu gördüm. Tanklar, askeri araçlar falan. Eşim geldi baktı, ellerini dizlerine vurarak gitti. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ben de dışarı çıktım ağlayarak. Halkta hiç korku yoktu, Rabbim onlara korkuyu verdi. Karşı komşuyu da aldım, kamyonla cihada gittim. Yolda ekmek ve bankamatik kuyruklarını görünce onlara seslendim; 'Bu paraları nerede harcayacaksınız, bu ekmekleri nerede yiyeceksiniz diye.' Birçoğunu arabaya aldım. Vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven herkes oraya koştu. Dünyaya bir mesaj verdik. O gece Türk halkı için bir dönüm noktasıydı. İstiklal ve istikrar mücadelesiydi" dedi.

"Define sandığının üzerindeyiz"
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, "Kurtuluş Savaşı'nı ve Milli Mücadele'yi verdik ama 15 Temmuz da çok önemli bir hadiseydi. Çünkü düşman cephede değildi, çok gizliydi. Baktığımız zaman Siyonist bir yapılanma, Hristiyan aleminin topyekun Türkiye üzerinde olduğunu gördük FETÖ üzerinden. Şu anda vekalet savaşları devam ediyor. Adı FETÖ oluyor, PKK oluyor, DEAŞ oluyor. Bunlar üzerinden Türkiye saldırı almaya devam ediyor. Şu anda birlik ve beraberlik açısından en güçlü olmamız gereken dönemdeyiz. 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdik. Şerife Bacı gibi pek çok kahramanımız var ama bitmiş değil. Halen teyakkuzda olmak zorundayız. Çünkü Türkiye olarak çok kıymetli ve stratejik bir coğrafyadayız. Adeta bir define sandığının üzerindeyiz. Bunun üzerinde otururken bu bölgede oturan insanları kimse rahat bırakmaz. Tarih boyunca böyle oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Vatanımıza, devletimize sahip çıkmak için tek vücut olacağız. Birey olarak her birimizin kaderi birbirine mühürlü. Bu mühürleri kaybedecek olursak hep beraber kaybederiz. Eğer Türkiye, 15 Temmuz'da kaybetseydi tüm İslam coğrafyasındaki saldırılar daha da büyüyecekti. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, günün anısına Gazi Şerife Boz'a çeşitli hediyeler takdim etti.
(AH-Y)

24.07.2017 14:23:32 TSI
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