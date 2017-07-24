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CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:22
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
- "Lozan cumhuriyetimizin önemli temellerindendir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Lozan Barış Antlaşmasının uluslararası arenada geçerliliğini sürdüren en uzun antlaşmalarından biri olduğunu belirterek, "Lozan, Cumhuriyetimizin önemli temellerindendir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bir açıklama yaparak hem Lozan Antlaşmasının 94'üncü yılını hem de Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yılını kutladı. Lozan Barış Antlaşmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük bir adım olarak tarihe geçtiğini belirten Kiraz, "Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde Türk heyetinin başkanlığını yapan, yeni devletin bağımsızlığını onaylatarak, Sevr Antlaşması'nı, Mondros Mütarekesi'ni geçersiz kılan ve bugünkü Türkiye'nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması başarısının altına imza koyan İsmet İnönü'dür. Başarının altında imzası olan İsmet Paşa'nın Malatyalı olması hem bizlerin hem de tüm Malatyalıların ayrıca onur ve gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yılını kutlayan Kiraz, "Unutulmamalıdır ki demokrasilerde basın susarsa her şey susar. Gazetecilerin olmadığı, özgürce çalıştırılmadığı, yasaklanıp sansürlendiği toplumlarda, demokrasiden söz etmek de inandırıcı değildir. Bu kapsamda başta siyasiler olmak üzere daha özgür bir basının oluşması noktasında hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

24.07.2017 14:24:04 TSI
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