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Başkan Özgüven, basın bayramını kutladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özgüven mesajında basın özgürlüğüne vurgu yaparak, "24 Temmuz Basın Bayramı, ülkemizde basın mensuplarının zorlu süreçlerden geçerek bizlere haber ulaştırdıklarını anlamamız açısından önemlidir. Demokrasimizin vazgeçilmezi olan basın, halkın haber alma ihtiyacını karşılaması açısından önemlidir. Halkın doğru haber alma noktasında, basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız ve objektif olarak görevlerini yerine getirmesi, ülkemizin demokratik gelişimine de olanak sağlar. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum alarak darbe girişiminin önlenmesinde ve milletimizin bilinçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu da basınımızın demokrasiye sunduğu katkının apaçık kanıtıdır. Ayrıca Ereğlimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin hak ettiği yerlere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bizlerin hizmetlerine habercilikleriyle destek olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatan, zor şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin basın bayramını kutlarım" dedi.

(AH-Y)



24.07.2017 14:30:09 TSI

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