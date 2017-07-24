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Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut:

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:38
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut:
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut:
- "Olmayan türbe üstünden haysiyet cellatlığı yapılıyor"
- "Erzurum'un gelişimi niye rahatsız ediyor"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak, 2014 yılında ihale ile satışı gerçekleşen Hasanibasri semtiyle ilgili bazı kesimlerin siyaset cambazlığına soyunduğunu ileri sürerek, insafsızca haysiyet cellatlığı yaptıklarını söyledi.
Ali Korkut: "Erzurum halkı ve siyaset camiası kimin kim olduğunu bilmektedir. İftirayla, yalanla yola çıkanların sonları aynı olacaktır. Hasanibasri semtinde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmasının ardından alanı 2014 yılında ihale ile satmış bulunuyoruz. 3 ayrı firma tarafından 4 parça olarak satış gerçekleşmiştir. Arsa fiyatı ise kamulaştırma fiyatı üzerinden yapılmıştır. Kar amacı güdülmemiştir" dedi.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 2010 yılından bu tarafa kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını, Hasanibasri, Habibefendi, Mehdiefendi, Hacıcuma, Taş Mescit, Kadana, Sultan Melik gibi çok sayıda mahallede binlerce eski binayı kamulaştırdıklarını söyledi.
Ali Korkut, kamulaştırmaların yüzde 80-90 oranında rıza pazar anlaşma sağlandığını ifade ederek, "Ancak insaftan yoksun, siyaset ve haysiyet cambazlığına soyunan bazı çevreler ısrarla temcit pilavı gibi bizim çalışmalarımızı gölgelemek, karalamak çabası içerisine girmişlerdir. Belediye olarak kentsel dönüşüm yaptığımız alanları arsaya dönüştürüp satarken, kar amacı gütmedik. Hak sahipleri arsa ve enkaz bedeli aldılar. Kamulaştırma bedeli üzerinden ihaleye çıkardık. Belediyenin kârı gecekondular ve kötü yapılaşmanın ortadan kaldırılması, düzenli yapılaşma ile belediye hizmetlerinin daha rahat yürütülmesidir. Öyle görülüyor ki, Erzurum'un merkezini köy veya harabe görünümden kurtarmak için yapılan çalışmalar bir biçimde birilerini rahatsız ediyor. Bizim kentsel dönüşüm yaptığımız alanda, ne düzenli bir yapılaşmayı ortadan kaldırdık, ne de tarihi değerlere zarar verdik. Erzurum merkezi unutulup, tarım arazilerini içine alan çevreye yayılırken sesi çıkmayanlar, nedendir bilinmez şehir merkezinin temizlenmesini hazmedememektedirler" şeklinde konuştu.
Hasan-i Basri Erzurum'dan geçmemiştir
Ali Korkut, "Hasan-ı BAsri Hz. kabri Basra'da Salihiye mevkiindedir. Erzurum'dan ise hiç geçmemiştir. Bahse konu alan bir türbe değildir, Hasan-ı Basri'nin türbesi hiç değildir. Merak ediyorlar ise; İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi s.434, M.Nuster, Tarihçe-i Erzurum, Z.Başar, Erzurum İli Ziyaret Yerleri, H.B.Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız, H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum'a bakarak öğrenebilirler. Hasan-ı Basri Türbesi olarak nitelenen alanda anıt mezar yoktur. İ.Hakkı Konyalı şöyle yazmaktadır: "Bize bu mezarı, Hasan Basri'nin mezarı diye gösterdiler. Halk böyle diyor ve ziyaret ediyormuş. Burada Selçuk tarzında kırmızı taştan yapılmış bir mezar taşı bulduk. Miladi 1828 tarihi taşıyor.
İsmail Hakkı Konyalı'nın verdiği bilgiden anlaşılacağı üzere burada bir türbe olmadığı gibi, Hasan-i Basri'den iz bile yoktur. Rivayetler ve söylentiler üzerine burada 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından türbe adlandırılan bir yapı yapılmış. Mimari bakımdan tarihi bir kıymete sahip olmayan ve türbe olarak adlandırılan, üstü sacdan yapılmış garip bina şimdi bazı kesimlerin elinde haysiyet cellatlığına alet edilerek kullanılmak istenmektedir. Allah büyüktür, elbette iftiralar bir gün size dönecektir." diye konuştu.
(ERZ-Y)

24.07.2017 14:39:33 TSI
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