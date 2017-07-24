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Bulutlar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:40
Bulutlar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Bulutlar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109. yıl dönümünde tüm basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutladı.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında basın gelmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır göstermiştir. Bu da göstermiştir ki, milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin en büyük güvencelerinden biridir. Milli iradeyi hedefleyen bu hain kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın-yayın organlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 109. Yıl dönümünde, kentimizde faaliyet gösteren tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim"
(ERZ-AA-Y)

24.07.2017 14:42:03 TSI
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