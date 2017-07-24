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Başkan Karaçanta: "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karaçanta, yayımladığı mesajında, "Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Başkan Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; Ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm basın mensuplarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" en içten dileklerimle kutluyorum. İlimiz basınına bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum."

(IÇ-AA-Y)



24.07.2017 14:44:15 TSI

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